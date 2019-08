Ar atomieročiem apturēt viesuļvētras nav laba ideja, brīdina zinātnieki

Izmantot atomieročus viesuļvētru likvidēšanas nav tā labākā doma, paziņojusi ASV Nacionālā okeāna un atmosfēras pārvalde (NOAA), sekojot izskanējušajām ziņām par ASV prezidenta Donalda Trampa interesi.

Portāls "Axious" ziņoja, ka Tramps sanāksmē ar nacionālās drošības amatpersonām jautājis par iespēju ar atomieročiem uzspridzināt viesuļvētras, pirms tās sasniedz ASV piekrasti. Pats Tramps pirmdien noliedza, ka kaut ko tādu būtu teicis.

Tikmēr NOAA pirmdien savā paziņojumā norāda, ka šāda viesuļvētru novēršanas metode novestu pie postošām sekām. Tā, domājams, ne tikai nespētu ietekmēt vētru, bet kopā ar vējiem radiācija ātri nokļūtu sauszemē.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!