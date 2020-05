Ar Covid-19 hospitalizēta arī Peskova sieva Navka

Saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 konstatēta arī Krievijas prezidenta preses sekretāra Dmitrija Peskova sievai Tatjanai Navkai, kura, tāpat kā viņas vīrs, ir hospitalizēta, vēsta portāls "Daily Storm".

Par Peskova hospitalizēšanu mediji ziņoja otrdien. To žurnālistiem apstiprināja pats Peskovs.

Savukārt "Daily Storm" sazinājās ar prezidenta runasvīra sievu – bijušo daiļslidotāju Navku, kura arī apstiprināja, ka atrodas slimnīcā. Viņa pieļauj, ka infekciju vīrs varētu būt "atnesis no darba".

"Tā ir tiesa. Mēs esam ārstu uzraudzībā. Viss kārtībā. Praktiski divu dienu laikā es atkopjos, man viss ir normalizējies: gan asinis, gan temperatūras nav. Runā, ka sievietes to panes vieglāk, laikam tā ir taisnība. Dmitrijs Sergejevičs arī ir ārstu uzraudzībā, ar viņu viss kārtībā. Ārstējamies," medijs citē Navku.

Covid-19 līdz šim jau bija diagnosticēts Krievijas premjerministram Mihailam Mišustinam, kultūras ministrei Olgai Ļubimovai, celtniecības ministram Vladimiram Jakuševam un viņa vietniekam Dmitrijam Volkovam.

Ar vairāk nekā 232 tūkstošiem atklāto inficēto Krievija ieņem trešo vietu pasaulē Covid-19 izplatības ziņā, atpaliekot tikai no ASV un Spānijas.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 4,3 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,4 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 292 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 83 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 1,6 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.