Ar Covid-19 saslimušais britu premjers Džonsons pārvests uz intensīvās terapijas nodaļu

Pēc koronavīrusa simptomu pasliktināšanās Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons ir pārvietots uz intensīvo terapiju slimnīcā, ziņo britu raidorganizācija BBC.

Džonsons ir lūdzis ārlietu sekretāru Dominiku Raabu viņu aizstāt, piebilda premjera pārstāvis. 55 gadus vecais britu premjers svētdienas vakarā tika uzņemts Svētā Tomasa slimnīcā Londonā ar "pastāvīgiem simptomiem", kā viņa pārstāvji teica, atbilstoši premjera ārsta ieteiktajam "piesardzības solim".

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Vakar vakarā pēc ārsta ieteikuma es devos uz slimnīcu veikt dažus kārtējos testus, jo man joprojām bija koronavīrusa simptomi. Esmu labā garastāvoklī un uzturu kontaktus ar savu komandu, jo mēs strādājam kopā, lai apkarotu šo vīrusu un visi būtu drošībā," pirmdien dienas vidū sociālajā medijā "twitter" vēstīja Džonsons.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.