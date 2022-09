Ar 'hammeriem' pa krievu vājajām vietām — kā ukraiņiem izdevās fantastiskā Harkivas operācija

saturs

Jauna taktika, Rietumos, arī Latvijā apmācīti ukraiņu karavīri un moderns bruņojums bija galvenie stūrakmeņi Ukrainas armijas spīdoši realizētajai militārajai operācijai, kurā dažu dienu laikā izdevās atbrīvot milzīgas teritorijas valsts ziemeļaustrumos. Iegūstot bagātīgas trofejas un demoralizējot krievu okupantu armiju, Harkivas operācija varētu būt ilgi gaidītais pagrieziena punkts, no kura Ukrainas spēki mērķtiecīgi sāks atbrīvot visu valsti no okupantiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmie Ukrainas armijas uzbrukumu Harkivas apgabalā pamanīja un par to publiskajā telpā vēstīja krievu militārie blogeri ziņapmaiņas platformas "Telegram" kanālos. Ne Ukrainas, ne Krievijas puse par uzbrukuma sākumu neko nevēstīja, un 6. septembrī uzsāktais Ukrainas armijas trieciens Balaklijas virzienā daudziem bija pārsteigums.

Pirms tam mēnešiem ilgi kā galvenais Ukrainas armijas uzbrukuma virziens bija noteikti valsts dienvidi, okupētās Hersonas atbrīvošana no Krievijas armijas. Šādu uzdevumu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūnijā deva Ukrainas armijas virspavēlniekam Valērijam Zalužnijam. Baidoties zaudēt vienīgo šogad okupēto Ukrainas apgabala centru, Hersonu, visu vasaru Krievijas armija pārsvieda savas kaujas spējīgākās vienības uz Ukrainas dienvidiem, kur tās ierakās Dņepras labajā krastā. Ukraiņu plāns tiešām izrādījās tik elementārs, bet iedarbīgs. Ar Rietumu sabiedroto piegādātajiem ieročiem ukraiņi sašāva visus Hersonas apgabala tiltus pār Dņepru, atstājot krievus "maisā". Tas bija brīdis, kad Ukrainas armija nolēma dot izšķirošo triecienu okupantiem valsts ziemeļaustrumos, kur krievi to nemaz nebija gaidījuši.

Trīs brigādes



Ziemeļaustrumos no Harkivas Ukrainas armija pirmajā uzbrukuma vilnī bija sapulcējusi trīs kaujas spējīgas vienības – vienu mehanizēto un divas gaisa desanta brigādes. Lai arī ir izskanējis, ka ukraiņi kaujā iesaistīja aptuveni 10 000 karavīru, Ukrainas armijas rezerves pulkvedis, militārais eksperts Oļegs Ždanovs sarunā ar portālu "Delfi" uzsver, ka skaits nebija tik liels. Turklāt uzbrūkošās ukraiņu vienības bija krietni mazskaitlīgākas par krievu grupējumu, kas šo frontes sektoru aizstāvēja. Piemēram, Izjumas apkārtnē vien bija aptuveni 10 000 karavīru liela Krievijas armijas grupa.

"Tieši tas, ka mēs bijām koncentrējuši ne pārāk iespaidīgus spēkus, iespējams, iemidzināja krievu modrību. Bet tās bija jaunas brigādes, būtībā mūsu jaunā armija. Visi šie karavīri bija izgājuši apmācības Rietumos pie mūsu partneriem, turklāt armija viņus pārapbruņoja ar NATO ieročiem, kurus viņi Rietumos kārtīgi apguva. Tāpat mēs izmantojām jaunu taktiku – daudzas mazas grupas ar augstu manevrēšanas spēju," saka Ždanovs.

Foto: Ukrainas Bruņotie spēki

Arī krievu žurnālists Ivans Jakovina, kurš mīt Ukrainā un kopš kara sākuma ik dienu savā videoblogā komentē aktuālos notikumus, Ukrainas armijas triecienu Harkivas apgabalā salīdzina ar vieglās kavalērijas uzbrukumu – ukraiņu karavīri ASV "Humvee" apvidus automašīnās ar ložmetējiem traucas uz priekšu. "Šī "vieglā kavalērija" pa krievu frontē izsistu mazu plaisu ātri devās uzbrukumā, tika krieviem aizmugurē, burtiski pārgrieza un samaisīja visu ienaidnieka aizsardzību. Tā rezultātā Krievijas armijas grupējums iekšpusē tika sagrauts, bet krievu karavīri aizmuka. Bet pats galvenais pamats veiksmīgai operācijai bija ļoti rūpīga plānošana un izlūkošanas informācijas vākšana, kur krietni palīdzēja arī Rietumu izlūkdienesti," skaidro Jakovina un uzsver, ka tik veiksmīgas militārās operācijas pret militāru kodollielvalsti 21. gadsimtā nav bijis, un viņš Harkivas apgabala atbrīvošanu sauc par šī gadsimta izcilāko militāro kampaņu.

Krieviem trūkst karavīru



Bijušais Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube portālam "Delfi" nosauc trīs faktorus, kas sekmēja tik veiksmīgu un, galvenais, negaidītu Ukrainas spēku uzbrukuma operāciju: "Mums ir jāpriecājas, ka šī pirmā faktora dēļ mazāk līst ukraiņu asinis, – tā ir ļoti vājā krievu komandvadības sistēma. Vājā komunikācija starp spēku veidiem un apvienoto komandcentru. Turklāt tur vēl ir Krievijas Nacionālā gvarde, "vāgnierieši", čečenu vienības, kas spēlē savas spēles un zināmā mērā grib palikt autonomi, kas nenāk pa labu kopējai saliedētībai. Otrs iemesls, protams, ir ukraiņu pašu kaujas māksla un maldināšanas spējas. Uzbrukumi Hersonā un arī triecieni Krimai maldināja Krievijas spēkus un arī radīja nemieru."

Kā trešo faktoru Graube nosauc ļoti fundamentālu lietu – Krievijas armijai šobrīd Ukrainā vienkārši pietrūkst spēku vienlaicīgi veikt gan aizsardzības, gan uzbrukuma operācijas, kā arī vispār realizēt operacionāla līmeņa darbības. "Krieviem trūkst gan karavīru, gan arī morāles, lai cīnītos tālāk," uzsver Graube.

Zemessardzes štāba virsnieks kapteinis Jānis Slaidiņš "Delfi TV" raidījumā "Komandcentrs" norādīja, ka Ukrainas ziemeļaustrumos, frontē Harkivas apgabalā, krievu okupanti vispār nebija izveidojuši aizsardzības līnijas, kas sekmēja Ukrainas armijas straujo uzbrukumu. "Viens no ukraiņu panākumiem ir, ka viņi lielā mērā "izslēdza" Krievijas aviācijas darbību, pastiprinot uzbrukuma grupējumus ar tuvās darbības pretgaisa aizsardzības ieročiem. Krievu aviācija nespēja veikt savus uzdevumus un apturēt ukraiņu uzbrukumu," skaidro Slaidiņš.

Savukārt Ždanovs portālam "Delfi" norāda, ka viena aizsardzības līnija krieviem tomēr ir bijusi, turklāt viņi to bija paguvuši labi izbūvēt. "Bet otrās, trešās aizsardzības līnijas, aizsardzības pozīcijas teritorijas dziļumā viņiem tiešām nebija. Dažās apdzīvotās vietās bija krievu garnizoni, kas, tuvojoties mūsu spēkiem, pārsvarā aizbēga. Bet, kas interesanti, spriežot pēc krievu spēku izvietojuma, viņi negatavojās aizstāvēties, viņi gaidīja pavēli uzbrukt Ukrainas spēkiem, lai varētu turpināt okupēt Harkivas apgabala teritorijas," norāda ukraiņu militārais eksperts.

Panika ir un nav



Tātad 6. septembra rītā sākās ukraiņu uzbrukums trijos virzienos Balaklijas apkaimē, bet patiesie uzbrukuma mērogi un mērķi ilgi palika neskaidri. Krievu blogeri pēcpusdienā sāka celt paniku, ka ukraiņiem ir izdevies izlauzties cauri frontes līnijai. Šajā brīdī liela daļa krievu propagandistu visi kā viens publicēja identisku tekstu "Nekādas panikas nav. Balaklijā pārsvarā atradās mobilizētās daļas, šobrīd uz turieni dodas rezerves, strādā stobru un reaktīvā artilērija". Tas bija brīdis, kad krievu panika tieši sākās.

Dažas dienas pēc uzbrukuma sākuma krievu militārie blogeri jau priecīgāk vēstīja, ka uz Balakliju traucas Krievijas algotņu formējums "Vagner", kas tur ievedīs kārtību. Tas gan neizdevās. Kā liecina ukraiņu militārā žurnālista Jurija Butusova reportāžas, visticamāk, "vāgneriešu" kolonnu, vēl esot ceļā, iznīcināja ukraiņu artilērija. Pie Grakovas ciema pēc tam bija redzams uzspridzināts krievu T-72 tanks, kuram uz stobra bija uzrakstīts "Вагнер" (Vagner).

Vēl uzbrukuma pirmajās dienās krievu propagandisti mierīgi vēstīja, ka viss ir kārtībā un "ukrnacisti" tūlīt tiks sakauti, bet dažas dienas vēlāk viņi palika pavisam klusi. "Vakar bija histērija, ka it kā divas Nacionālās gvardes vienības cīnās aplenkumā pie Volohivjaras. Es uzrakstīju saviem draugiem ar "lieliem pagoniem", kuri ir tajā iesaistīti. Viņi atbildēja: "Maigi sakot, tas neatbilst patiesībai. Visi ir uz vietas, visi strādā. Zaudējumu nav. Situāciju kontrolējam." Protams, kļūdas gadās. Bet ļaujiet karavīriem strādāt," dažas dienas pēc Ukrainas spēku uzbrukuma sākuma teica krievu žurnālists Vladimirs Solovjovs. Savos nākamajos raidījumos viņš izvairījās pieminēt ziņas no Harkivas frontes.

Foto: Reuters//Scanpix/LETA

6. septembrī ukraiņu spēki aplenca Balakliju, 7. septembrī jau bija 20 kilometrus iekšā krievu kontrolētajā teritorijā, bet 10. septembrī ukraiņi ieņēma svarīgo dzelzceļa mezglu Kupjansku un sāka atbrīvot Izjumu. Šajās dienās ukraiņu karavīri vai ik stundu publicēja videomateriālus ar kārtējo atbrīvoto Ukrainas apdzīvoto vietu, paceļot virs tās valsts zili dzelteno karogu. Paši ukraiņu karavīri tobrīd jokoja, ka viņiem sāk pietrūkt viena svarīga resursa tālākai karošanai – Ukrainas karogu.

Ja sākumā izskatījās, ka Ukrainas uzbrukuma mērķis ir tikai Balaklija, labākajā gadījumā – tikt līdz Kupjanskai, tad jau pēc dažām dienām ukraiņiem izdevās atbrīvot milzīgu okupētā Harkivas apgabala daļu – vairāk nekā 6000 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas un vairāk nekā 300 apdzīvotas vietas. "Es domāju, ka sākumā Ukrainas armijas Ģenerālštāba plāni bija pieticīgāki. Noteikti varēja prognozēt, ka mums izdosies dziļš trieciens, bet paredzēt, ka krievi muks tik ātri un tik tālu visos operatīvajos virzienos, – tas gan bija pārsteigums. Pirms operācijas tas likās pilnīgi neiespējami," portālam "Delfi" skaidro Ždanovs.

Latviešu palīdzība



Gan tieši, gan pastarpināti Harkivas kaujā ir palīdzējusi arī Latvija un latvieši. Uzbrūkošās vienības atbalstīja sešas Latvijas piegādātās haubices "M109", savukārt ukraiņu artilēristus, kuri šīs haubices apkalpo, vairākus mēnešus apmācīja Latvijā, Ādažu poligonā. Ukrainā karojošais latviešu brīvprātīgais Atvars Aniņš savā "Facebook" kontā raksta, ka ukraiņu artilēristi šīs haubices ļoti slavē – tās ir precīzas un trāpījuma vietā 50 metru rādiusā visu iznīcina. Latvija kopumā Ukrainai ir sniegusi militāro atbalstu vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā.



Kā liecina fotogrāfijas un videomateriāli sociālajos tīklos, vairāki latviešu brīvprātīgie piedalījās arī stratēģiski svarīgās Izjumas ieņemšanā. Vienā no īsajiem video redzams, kā bruņutransportierī brauc divi čehu brīvprātīgie, gruzīns un latvietis, kuri dodas uz Izjumu.

Kādā no sociālajos tīklos publicētajām fotogrāfijām fiksēts arī pie Izjumas sašauts krievu okupantu tanks, bet tam blakus ir "Nissan Navara" apvidus auto ar Latvijas numuriem. Pirms tam tas ar projekta "Twitter konvojs" palīdzību no kādas zemnieku saimniecības Bauskas novadā nonāca pie ukraiņu karavīriem, kuri to izmantoja lietderīgi.

Foto: Facebook

Noliktavas ar munīciju



Ukraiņu militārais eksperts Ždanovs sarunā ar portālu "Delfi" min arī vienu sliktu un vienu labu aspektu par Harkivas apgabala atbrīvošanas operāciju. No vienas puses, ukraiņiem neizdevās uzreiz ielenkt un saņemt gūstā Krievijas armijas grupējumu pie Izjumas, jo krievu karavīri bija ātrāki un panikā aizbēga prom. No otras puses, krievi aizmuka, atstājot visu militāro tehniku, munīciju un citu ekipējumu, labākajā gadījumā nesot līdzi strēlnieku ieročus.

Foto: Ukrainas Bruņotie spēki

"Mēs ieguvām milzīgas artilērijas noliktavas, pilnas ar munīciju. Krievi atstāja lielu skaitu "ejošas" militārās tehnikas, kuru mēs tūlīt izmantojam savā labā. Mēs Ukrainā šobrīd jokojam, ka Krievijas armija ir uzsākusi "lendlīzes programmu", apgādājot ukraiņus ar munīciju un tehniku ātrāk un bagātīgāk nekā Rietumu sabiedrotie," smejas Ždanovs.

Kur uzbrukt tālāk



Viņš uzsver, ka Ukrainas armijas lielais pretuzbrukums nebūt nav apstājies, bet gan tikai uz brīdi piebremzējies. Kā nākamo ukraiņu mērķi viņš nosauc Luhanskas apgabala atbrīvošanu. "Šajā teritorijā nav tik attīstīta dzelzceļa tīkla un krieviem ir lielas grūtības apgādāt savu karaspēku. Ja agrāk viņi varēja pievest munīciju no Kupjanskas, tad tagad nākas organizēt piegādes no Doņeckas. Tas ir liels attālums un sarežģīta loģistika," piebilst Ždanovs.

Foto: Ukrainas Bruņotie spēki

Arī Graube sarunā ar portālu "Delfi" uzsver, ka no politiskā viedokļa būtu pareizi, ja Ukraina turpinātu atbrīvot Doņeckas un Luhanskas apgabalus, kas radītu lielas problēmas Vladimiram Putinam un viņa režīmam. "Kāds ir Putina šobrīd vienīgais izvirzītais uzdevums, kuru viņš prezentē savai tautai? Tas ir palīdzēt tā saucamajām Doņeckas un Luhanskas republikām. Ja krievi zaudē šīs okupētās Ukrainas teritorijas, tas varētu būt liels trieciens Krievijai, trieciens sabiedrības morālei un, iespējams, arī paša Kremļa stabilitātei," saka bijušais NBS komandieris.

Uz jautājumu, ko Krievijas armija vēl spēj likt pretī Ukrainas spēkiem, militārais eksperts Ždanovs atbild, ka vairs tikai raķetes: "Nekā, nekā viņiem vairs nav. Tieši tāpēc Krievija maina savu raķešu uzbrukumu mērķus. Faktiski viņi nodarbojas ar terorismu un uzbrūk civiliem mērķiem, iznīcinot kritisko infrastruktūru, kas nodrošina mierīgo iedzīvotāju dzīvi. Citu trumpju viņiem vairs nav." Neskatoties uz veiksmīgo Harkivas operāciju, Ždanovs joprojām ir skeptisks par to, vai Ukrainas spēkiem izdosies šogad atbrīvot visu valsts teritoriju. Viņaprāt, karš, visticamāk, turpināsies vēl nākamgad, vismaz līdz pavasarim.