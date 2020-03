Ar koronavīrusu inficējušies 8% Irānas parlamenta deputātu

23 no pavisam 290 Irānas parlamenta deputātiem inficējušies ar jauno koronavīrusu, atsaucoties uz parlamenta spīkera Abdula Reza Misri paziņojumu, vēsta raidsabiedrība CNN.

Tas ir aptuveni 8% no visiem likumdevējiem. Misri par pārbaužu rezultātiem paziņoja otrdien, citējot Irānas augstākajam līderim ajatollam Ali Hamenei adresētu vēstuli.

Deputātiem ieteikts pārtraukt kontaktēties ar cilvēkiem, lai izvairītos no tālākas "Covid-19" slimības izplatīšanas.

Pirmdien Irānas mediji ziņoja, ka no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības 71 gada vecumā miris augtākā līdera padomnieks Mohamads Mirmohamadi. Pagājušajā ceturtdienā no slimības mira viens no vadošajiem valsts garīdzniekiem Hadi Košrošaki.

Ar "Covid-19" saslimis arī viceprezidents Masumehs Ebtekars un veselības ministra vietnieks Iradžs Harirči.

Par koronavīrusa izplatību Irānā tapa zināms pagājušajā nedēļā. Līdz pirmdienai miruši vismaz 66 cilvēki un 1501 apstiprināta inficēšanās.

Irānā ir visvairāk koronavīrusa inficēšanās gadījumu Tuvajos Austrumos un visvairāk no epidēmijas mirušo ārpus Ķīnas, kur vīruss sāka izplatīties pērnā gada decembrī.

Vīrusa izplatības dēļ Irānas parlaments ir apturējis darbību, tāpat ir slēgtas skolas un augstskolas. Valstī atcelti visi masu pasākumi, tostarp piektdienas lūgšanas.

Līdz 3. martam no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" pasaulē miruši 3118 cilvēki, bet 91 320 inficējušies. No mirušajiem 2870 ir Kīnā, 77 Irānā, 52 Itālijā, 28 Dienvidkorejā. No fiksētajiem inficēšanas gadījumiem vairāk nekā 80 tūkstoši ir Ķīnā.