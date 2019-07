'Area 51': gandrīz divi miljoni 'Facebook' lietotāju piesakās uz leģendārās bāzes sturmēšanas pasākumu

1,9 miljonu sociālā tīkla "Facebook" lietotāju atzīmējuši, ka dosies uz sociālajā tīklā pieteiktu nenopietnu mārketinga pasākumu – iebrukt leģendām apvītajā ASV militārajā bāzē "Area 51" (51. zona).

Urbānās leģendas un sazvērestības teorijas vēsta, ka Nevadas štatā esošajā "Area 51" ASV spēki slēpj citplanētiešu tehnoloģijas un pašus citplanētiešus (NLO fani uzskata, ka te savulaik nogāzies lidojošais šķīvītis).

"Area 51" savukārt bija ļoti slepena tur notikušo aviācijas projektu izmēģinājumu dēļ. Dokumenti liecina, ka te testēta spiegošanas lidmašīna U2 un pat izmēģināts padomju "Mig 21".

Sociālajā tīklā ievietotais pasākums "Storm Area 51, They Can't stop all of Us" ("Iebrūkam 51. zonā, viņi nevar apturēt mūs visus") guva negaidītu popularitāti – līdz pirmdienai tam jau pieteikušies 1,9 miljoni lietotāju, bet vēl 1,4 miljoni atzīmējuši ar "interesē".

Pasākuma aprakstā minēts, ka dalībniekiem 20. septembrī jāpulcējas pie "Area 51" un tad, skrienot ātrāk par lodēm, jādodas satikt citplanētieši.

Lai arī, domājams, vairums lietotāju šo pasākumu uztvēruši kā joku, kā to esot iecerējis pasākuma autors, ASV Gaisa spēki nāca klajā ar brīdinājumu, ka neiesaka nevienam mēģināt iekļūt bāzē, kas ir gaisa spēku mācību vieta. "ASV Gaisa spēki vienmēr ir gatavi aizstāvēt Ameriku un tās aktīvus," teikts paziņojumā.

Tikmēr pasākuma autors vai citas apsviedīgas personas lielo ažiotāžu iepriekš plānoti vai neplānoti pārvērtuši rūpalā – "Facebook" ierakstā minētā oficiālā pasākuma saite ved uz tematisku t-kreklu tirdzniecības vietni.