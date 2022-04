Arestovičs: jau notiek Krievijas uzbrukuma Donbasā pirmais posms

Krievijas karaspēks jau sācis uzbrukuma Donbasā pirmo posmu, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs.

Krievija mēģina Donbasā uzbrukt vienlaicīgi no ziemeļiem un dienvidiem, Arestovičs teicis intervijā Markam Feiginam, piebilstot, ka "pašlaik visi gaida otro ešelonu. Otrajā ešelonā ir desmit bataljona taktiskās grupas, kuras pārbrauc no Tālajiem Austrumiem, 5.armija un tie, kurus izveda no ziemeļiem un no mums - Kijivas, Černihibas un Sumiem".

Vienlaikus Arestovičs atzina, ka no Tālajiem Austrumiem vestais Krievijas spēku pastiprinājums vēl nav sasniedzis uzbrukuma pozīcijas, bet no Ukrainas ziemeļiem izvestie spēki vēl nav gatavi uzbrukumam.

Iepriekš Ukrainas prezidenta biroja padomnieks paziņoja, ka nākamo divu nedēļu laikā Donbasā norosināsies sīvas kaujas, kuras noteiks kara nākamā fona likteni, kā arī Krievija pastiprinās uzbrukumus Zaporižjas un Hersonas virzienā.

Savukārt Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Vadims Denisenko pieļāvis, ka Krievijas spēki varētu vēlreiz mēģināt ieņemt Kijivu, kā arī nevar izslēgt uzbrukumu Odesai kā vēl vienam ienaidnieka mērķim.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks paziņojis, ka Ukrainas un Krievijas prezidentu sarunas varētu notikt pēc kaujām Donbasā, kurās Kijiva gatavojas uzvarēt.