Arheologi Meksikā atklāj antīku maiju pili

Arheologi Meksikā atklājuši senas pilsdrupas. Atklājēji uzskata, ka tās ir vismaz 1000 gadus vecas un ka pili uzcēluši maiju civilizācijas pārstāvji, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Sešus metrus augstās, 55 metrus garās un 15 metrus platās pilsdrupas atklātas Meksikas pilsētā Kulubā. Maiji pili varētu būt izmantojuši divos dažādos laika periodos: no 600. līdz 900. gadam un no 850. līdz 1050. gadam.

Līdzās pilsdrupām arheologi pēta vēl četras struktūras Kulubas centrālajā laukumā – altāri, divu dzīvojamo ēku paliekas un apaļu konstrukciju, kura varētu būt plīts.

Archaeologists in #Mexico have discovered a #Mayan palace tucked away in #Kuluba, a precolonial era city. They believe its over 2,000 years old. Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH) says the site will be open to the public. @INAHmx @CGTNOfficial pic.twitter.com/HaEx6RHWgG