Arī Francija un Itālija aptur 'AstraZeneca' Covid-19 vakcīnas izmantošanu

Francija un Itālija, sekojot Vācijas lēmumam, piesardzības nolūkā apturējušas "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnas izmantošanu, vēsta Britu raidsabiedrība BBC.

Portāls "Delfi" sazinājās ar Zāļu valsts aģentūru, kas vērtēs ārvalstu lēmumus par vakcīnas apturēšanu.

Italy, France and Germany become latest countries to suspend rollout of AstraZeneca Covid vaccine over blood clot fears, despite WHO saying there is "no evidence" of problems https://t.co/sXqVjWhXW4