Arī Igaunija un Lietuva pārvieto savus Irākā dienošos karavīrus uz Kuveitu

Arī Igaunija un Lietuva, tāpat kā Latvija, pārvieto uz Kuveitu savus karavīrus, kas Dānijas kontingenta sastāvā dienējuši Irākā, paziņojušas abu valstu amatpersonas.

Kā ceturtdien preses konferencē sacījis Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass, igauņu karavīri jau ir ceļā uz Kuveitu. Viņš piebildis, ka Igaunija vērīgi seko notikumiem Tuvajos Austrumos.

Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis žurnālistiem pastāstījis, ka lēmumu pieņēmusi Dānija. Pēc viņa teiktā, nav lielas atšķirības, kur uzturas karavīri, jo Irākas spēku apmācības pašlaik ir pārtrauktas saistībā ar spriedzi reģionā. Vienlaikus ministrs norādījis, ka tas ir pagaidu lēmums un karavīri atgriezīsies Irākā, ja tiks pieņemts lēmums atjaunot apmācības.

Tikmēr vēl seši Lietuvas sakaru dienesta karavīri, kas Irākā dienē NATO vadītajā misijā, pagaidām paliks turpat.

Kā ziņots, Irāna naktī uz trešdienu raidīja ballistiskās raķetes uz divām bāzēm Irākā, kur izvietoti ASV karavīri, šādi atbildot uz pagājušajā piektdienā notikušo ASV gaisa spēku triecienu, kurā pie Bagdādes starptautiskās lidostas tika nogalināts Irānas ģenerālis Kasems Soleimani.

Reaģējot uz to, Dānija trešdien pieņēma lēmumu drošības apsvērumu dēļ uz laiku pārvietot lielāko daļu no no Irākā izvietotajiem karavīriem uz Kuveitu. Aptuveni 30 līdz 40 dāņu karavīri paliks aviobāzē Ainasadā Irākas Anbāras provincē, bet pārējie tiks pārcelti uz kaimiņvalsti.

Līdz ar dāņiem uz Kuveitu tiek pārvietoti arī seši Dānijas kontingenta sastāvā Irākā dienošie Latvijas karavīri. Viņi patlaban mājās neatgriezīsies, bet uzturēsies šajā Tuvo Austrumu valstī.