Arī Mozambikā pamanīti 'Vagner' algotņi un krievu specvienība

Krievijas algotņi un specvienības karavīri pamanīti vēl vienā Āfrikas valstī – Mozambikā, atsaucoties uz vairāku Rietumu mediju publikācijām ziņo "Radio Svoboda" portāls.

Kremlis pēdējos gados aktīvi stiprina savu ietekmi Āfrikā. Medijos jau ziņots, ka krievu militāristi, ierēdņi un polittehnologi darbojas 10 – 15 kontinenta valstīs, tostarp Centrālāfrikas Republikā, Lībijā, Sudānā un Dienvidsudānā, Madagaskarā, Angolā, Čadā, Kamerūnā, Gvinejā, Zimbabvē un Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Mozambika ir vēl viena valsts, kur pamanīti bruņoti Krievijas pārstāvji. Āfrika Krievijai ir interesanta kā ar resursiem bagāts reģions, kur iegūt derīgos izrakteņus un uz kurieni piegādāt Krievija ražojuma ieročus.

Britu laikraksts "Times" 2. oktobrī ziņoja, ka Mozambikā septembrī ieradies aptuveni 200 vīru liels Krievijas militārais kontingents, ko veido gan tā sauktās privātās militārās kompānijas "Vagner" algotņi, gan oficiālās armijas specvienība.

Photos circulating on social media of Russians offloading military material at #Nacala airport in #Mozambique pic.twitter.com/Jwok31s3CI