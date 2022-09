Arī Polija ierobežos Krievijas pilsoņu ieceļošanu Šengenas zonā

Polija ir pievienojusies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plānam ieviest ieceļošanas pagaidu ierobežojumus Krievijas pilsoņiem, kuriem ir Eiropas Savienības (ES) vīzas, informēja premjera birojā.

Baltijas valstis un Polija par ierobežojumiem vienojušās, "lai novērstu tūlītējus sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumus un ierobežotu Krievijas pilsoņu ieceļošanu Šengenas zonā".

Iecerēts, ka plānotie papildus pasākumi Krievijas pilsoņiem ar ES vīzām stāsies spēkā laikā līdz šā gada 19. septembrim, katrā valstī nacionālā līmenī pieņemot nepieciešamos lēmumus.

Baltijas valstis un Polija paziņojumā norāda, ka ieviestie pagaidu pasākumi nenozīmē pilnīgu ieceļošanas aizliegumu Krievijas pilsoņiem - tiks saglabāti kopīgi saskaņoti likumīgi izņēmumi ļaut ieceļot, piemēram, disidentiem, ģimenes locekļiem humānās situācijās, uzturēšanās atļauju turētājiem, kravu un transporta pakalpojumu atvieglošanai un diplomātiskām misijām.

Vienlaikus Baltijas valstis un Polija uzsver nepieciešamību meklēt vienotu pieeju ES līmenī un ir lūgušas Eiropas Komisijai piedāvāt risinājumus, ko varētu vienoti īstenot visas ES dalībvalstis un Šengenas asociētās valstis.

Jau ziņots, ka no Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā rīkojuma projekta anotācijas izriet, ka Latvijā varēs ieceļot tie Krievijas pilsoņi, kas saņēmuši vīzu saistībā ar humāniem apsvērumiem.

ĀM norāda, ka Krievijas izraisītais Latvijas drošības apdraudējums, kas var novest pie iekšējās drošības situācijas pasliktināšanās, rada nepieciešamību noteikt ierobežojumus Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā un ierobežot braucienus ar nebūtiskiem ieceļošanas mērķiem, piemēram, tūrismam un atpūtai.

Lai novērstu potenciālu Latvijas iekšējās drošības apdraudējumu, Valsts robežsardzei tiks dotas tiesības atļaut ieceļot un šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā tikai Latvijas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts un Šveices uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas turētājiem.

Tāpat ieceļot varēs personas, kurām izsniegta īstermiņa ieceļošanas vīza, kas ir Latvijas, ES, EEZ un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļi, kā arī personām, kas veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, jūrniekiem, kā arī personām, kuras saņēmušas vīzu sakarā ar humāniem apsvērumiem, piemēram, personām, kuras dodas apmeklēt smagi slimu tuvinieku vai bēres, apdraudētām personām.

Ieceļot valstī varēs Latvijā akreditēti vai nosūtīti Krievijas diplomātisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, diplomātiskie kurjeri vai "ad hoc" kurjeri, kā arī personas, kas dodas uz Krievijas vēstniecību Latvijā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai.

Tāpat ieceļot Latvijā varēs Krievijas diplomātisko pārstāvniecību darbinieki, kuri šķērso Latviju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, tostarp viņu ģimenes locekļi un personas, kuras šķērso Latvijas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai Krievijas vēstniecībā uzņemošajā valstī.

ĀM atzīmēja, ka, reaģējot uz 24.februārī uzsākto Krievijas iebrukumu Ukrainā, no 25.februāra visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs tika apturēta vīzu pieteikumu pieņemšana no Krievijas pilsoņiem.

Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumi tika pieņemti tikai izņēmuma gadījumos, ja pastāvēja humāni apsvērumi, piemēram, tuva radinieka smaga slimība vai bēres, apdraudējums personas drošībai, kā arī no Latvijas un citu ES valstu pilsoņu ģimenes locekļiem, savukārt no 4.augusta vēl vairāk tika sašaurināts to Krievijas pilsoņu loks, no kuriem var tikt pieņemti vīzu pieteikumi Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumi patlaban tiek pieņemti tikai dalībai bērēs.

Laika posmā no 25.februāra līdz 3.augustam Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs Krievijas pilsoņiem tika izsniegtas 1085 vīzas, no kurām 257 vīzas tika izsniegtas masu mediju pārstāvjiem un 210 vīzas viņu ģimenes locekļiem, bet 618 vīzas tika izsniegtas Latvijas un ES valstu pilsoņu ģimeņu locekļiem, radinieku slimības vai bēru gadījumā.

Savukārt laika posmā no 4. līdz 6.septembrim Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs Krievijas pilsoņiem tika izsniegtas 18 vīzas dalībai bērēs.