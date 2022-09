Arī valsts dienvidos ukraiņi pavirzījušies par desmitiem kilometru

Ukrainas spēki valsts dienvidos ielauzušies okupantu pozīcijās līdz pat dažu desmitu kilometru dziļumā, nacionālā televīzijas maratona laikā piektdien paziņoja valsts dienvidu aizsardzības prese centra pārstāve Nataļja Gumenko.

Par pretuzbrukuma sākumu valsts dienvidos Ukrainas spēki paziņoja 29. augustā. Savukārt pēdējās dienās kļuva zināms, ka veiksmīgs pretuzbrukums notiek arī Harkivas apgabalā, kur ukraiņi iekļuvuši gandrīz 50 kilometru dziļumā okupētajās teritorijās un tuvojas stratēģiski nozīmīgajai Kupjanskai.

"Labas ziņas ir arī no dienvidiem, un tā ir galvenā labā ziņa. Mēs virzāmies, tas ir acīmredzami. Mēs esam iedziļinājušies ienaidnieka pozīcijās no diviem līdz vairākiem desmitiem kilometru. Tomēr pagaidām neatklāsim apdzīvotās vietas un virzienus, kur mēs gūstam panākumus," amatpersonas teikto citā aģentūra UNIAN.

Informāciju par vietām un virzieniem nevar atklāt, jo ienaidnieks turpina aktīvu darbību no attāluma, viņa paskaidro.

Savukārt operatīvā pavēlniecība "Dienvidi" paziņojusi, ka Hersonas apgabalā Ukrainas spēki devušu triecienus pa okupantu pārcelšanās vietām pār Dņepru pie Novakahovkas un Darivkas.

Pretinieks koncentrējies pozīciju noturēšanai, veic pārgrupēšanos un meklē veidus kā atjaunot loģistiku, teikts paziņojumā.

Savukārt Ukrainas aviācija divas reizes veikusi triecienus pa okupantu pozīcijām, bet raķešu artilērijas vienības izpildījušas 170 uzdevumus – veikti triecieni pa dzīvā spēka un tehnikas pulcēšanās vietām, kā arī pontontiltiem.

Video zemāk kadri no trieciena pa kādu no pontontiltiem iepriekšējās dienās no okupantu skatpunkta.

Окупаційні війська намагалися перетнути Дніпро по понтонній переправі, але щось пішло не так))) 💥💣🔥 pic.twitter.com/NDOZNeMxmr — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) September 7, 2022

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.