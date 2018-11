Armēnijas katolikoss Karekins II iesaistās Krievijas-Ukrainas baznīcu strīdā

Armēņu apustuliskās baznīcas augstākais garīdznieks jeb katolikoss Karekins II (attēlā pa kreisi) vizītes laikā Novosibirskā, kur iesvētīja jaunu apustulisko baznīcu, runā pieminēja, ka neatbalsta soļus, kas vērsti uz baznīcas šķelšanos, tādējādi netieši kritizējot Ukrainas pareizticīgās baznīcas atšķelšanos no Maskavas, raksta "Eurasia Net".

Armēnijas apustuliskā baznīca pati par sevi ir neatkarīga – tā nav pakļauta Konstantinopoles patriarhātam. Un, lai gan tā tieši nav saistīta ar konfliktā iesaistītajām pusēm, jautāts, kā Karekins II vērtē Konstantinopoles patriarhāta lēmumu atbalstīt Ukrainas pareizticīgās baznīcas nošķiršanos no Krievijas pareizticīgās baznīcas, kas izraisīja Krievijas baznīcas aiziešanu no Konstantinopoles patriarhāta, viņš nosliecies Krievijas baznīcas pusē.

"Armēnijas apustuliskā baznīca atbalsta kanonismu. Un to ņemot vērā, nav atbalstāmi soļi, kas vērstu uz šķelšanos, baznīcas sadalīšanos," viņš paziņoja pirmdien notikušajā baznīcas iesvētīšanā. Gan krievi, gan ukraiņi pārsvarā to uztvēruši kā atbalstu Krievijas pareizticīgajai baznīcai, netieši pasvītrojot politiski, ekonomiski un militāri no Krievijas lielā mērā atkarīgās Erevānas promaskavisko ārpolitiku.

Tikmēr katolikoss un baznīcas pārstāvji atteikušies skaidrot savu attieksmi sīkāk.