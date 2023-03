Artilērijas munīcijas trūkuma dēļ daudzviet frontē okupanti ieviesuši šāviņu normēšanu, ziņo Lielbritānija

Pēdējo nedēļu laikā Krievijas artilērijas munīcijas deficīts varētu būt pasliktinājies tiktāl, ka daudzās frontes daļās ir spēkā ārkārtīgi stingra šāviņu normēšana, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šis fakts gandrīz noteikti ir bijis galvenais iemesls, kāpēc neviens Krievijas formējums pēdējā laikā nav spējis radīt operatīvi nozīmīgu ofensīvu. Krievija gandrīz noteikti jau ir ķērusies pie vecu munīcijas krājumu izmantošanas, kas iepriekš tika klasificēti kā lietošanai nederīgi.

Krievijas prezidenta 3. marta dekrēts noteica pasākumus Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai, lai apietu to aizsardzības nozaru vadītāju autoritāti, kuri nesasniedz savus ražošanas mērķus, pauž Lielbritānijas ministrija.

Krievija arvien vairāk savā militāri rūpnieciskajā kompleksā piemēro komandekonomikas principus, jo tā atzīst, ka tās aizsardzības ražošanas jauda ir galvenā ievainojamība arvien nogurdinošākā karā, noslēgumā raksta britu izlūki.

