Ārzemēs dzimušie Austrālijas aborigēni nav ārvalstnieki, lemj tiesa

Austrālijas Augstā tiesa otrdien nolēma, ka Austrālijas aborigēniem ir īpašs statuss un neatkarīgi no dzimšanas vietas viņi atbilstoši konstitūcijai nav uzskatāmi par ārvalstniekiem.

Ar šo lēmumu tiek ierobežotas Iekšlietu ministrijas deportēšanas pilnvaras. Lēmumu tiesa ar četrām balsīm pret trim pieņēma, izskatot lietu par diviem nepilsoņiem, kuriem draudēja deportēšana.

Abiem vīriešiem, kas uz Austrāliju atvesti laikā, kad viņi vēl bija bērni, 2018.gadā, pēc tam kad viņiem par smagiem noziegumiem bija piespriests cietumsods, pastāvīgās uzturēšanās vīzas tika atceltas. Vīriešiem viens no vecākiem bija aborigēns, un viņi paši sevi identificēja par aborigēniem.

"Austrālijas aborigēni atrodas ārpus ārvalstnieku likumu pilnvaru lauka, pat ja Austrālijas aborigēnam ir ārvalsts pilsonība un viņš nav Austrālijas pilsonis," teikts sprieduma kopsavilkumā. Tiesa nosprieda, ka Jaunzēlandē dzimušais Brendans Tomss, Kvīnslendas pavalsts dienviddaļas gungari cilts aborigēns, nav ārvalstnieks.

Tiesa tomēr nespēja vienoties, vai Papua-Jaungvinejā dzimušais Daniels Lovs ir ticis akceptēts kā aborigēnu kamilaroi cilts loceklis. Līdz ar to tiesa "nespēj atbildēt jautājumu, vai viņš ir ārvalstnieks". Vīriešu advokāte Klēra Gibsa otrdien sacīja, ka tiesa ir atzinusi pamatiedzīvotāju saiti ar valsti, un tas nozīmē, ka aborigēnus nedrīkst deportēt no Austrālijas. Aborigēni Austrālijā dzīvojuši jau 60 000 gadu pirms britu kolonistu ierašanās 1788.gadā. No Austrālijas 25 miljoniem iedzīvotāju aborigēni sastāda 3%.