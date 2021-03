'AstraZeneca' Covid-19 vakcīnas izmantošanu aptur Vācija, Francija, Itālija, Spānija un Slovēnija (plkst. 22.22)

Vācija, Francija, Itālija, Spānija un Slovēnija pirmdien apturējušas Lielbritānijas un Zviedrijas uzņēmuma "AstraZeneca" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu sakarā ar ziņām par trombozes gadījumiem Eiropā.

Portāls "Delfi" sazinājās ar Zāļu valsts aģentūru, kas vērtēs ārvalstu lēmumus par vakcīnas apturēšanu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) koalīcijas preses konferencē žurnālistiem pavēstīja, ka Latvijas speciālisti – Zāļu valsts aģentūra un Imunizācijas valsts padome seko līdzi starptautiskajai un Latvijas situācijai.

Viņš minēja, ka lēmums par “AstraZeneca” vakcīnas apturēšanu nav pieņemts. “Turpināsim informēt par notikumu attīstību. Rīt valdības sēdē arī tiks sniegts starpziņojums par šo jautājumu,” attālinātās preses konferences tērzētavā rakstīja Pavļuts.

Italy, France and Germany become latest countries to suspend rollout of AstraZeneca Covid vaccine over blood clot fears, despite WHO saying there is "no evidence" of problems https://t.co/sXqVjWhXW4