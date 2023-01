ASV aizturēts kriptovalūtas biržas 'Bizlato' dibinātājs

ASV aizturēts Krievijas pilsonis Anatolijs Legodimovs, kurš dibinājis kriptovalūtas biržu "Bizlato", kuru plaši izmanto kriminālās aprindas.

Legodimovs, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķīna, tika aizturēts otrdien Maiami un apsūdzēts par nelicencēta naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu.

Legodimova dibinātā Ķīnā bāzētā kriptovalūtu birža "Bizlato" neieviesa drošības pasākumus, kas nepieciešami cīņai pret naudas atmazgāšanu, un ļāva lietotājiem izmanot pakalpojumus bez pienācīgas identifikācijas, norādīja prokurori.

ASV Tieslietu ministrija noskaidrojusi, ka "Bizlato" tieši vai ar starpnieku palīdzību veica kriptovalūtu apmaiņu ar "Hydra Market" lietotājiem par kopumā 700 miljonu ASV dolāru. "Hydra Market" melnais tirgus piedāvā iespējas iegādāties narkotikas, viltotu identifikāciju un citus nelegālus produktus.

ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako norādīja, ka ASV varasiestāžu pēdējās operācijas sūta skaidru vēstījumu: neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat ASV likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat ASV finanšu sistēmu no kādas tropiskās salas, jūs varat rēķināties ar stāšanos tiesas priekšā ASV.

Decembrī Bahamās tika aizturēts bankrotējušās kriptovalūtu biržas FTX bijušais izpilddirektors Sems Benkmens-Frīds.

40 gadus vecajam Legodimovam izvirzītajā apsūdzībā maksimālais iespējamais sods ir pieci gadi cietumā.