ASV apšaudē geju naktsklubā pieci nogalinātie

Apšaudē vienā no Kolorādospringsas geju naktsklubiem nogalināti pieci cilvēki, bet 18 guvuši ievainojumus, svētdien ziņo Kolorādo pavalsts policija.

Telefonzvanu par klubā "Club Q" notiekošo apšaudi policija saņēma sestdien īsi pirms pusnakts, medijiem pavēstījusi Kolorādospringsas policijas pārstāve.

Aizdomās turētais šāvējs ir ievainots un aizturēts. Viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība.

"Club Q" tīmekļa vietnē tas aprakstīts kā "uz pieaugušajiem orientēts geju un lesbiešu naktsklubs, kas rīko tematiskus vakarus", piemēram karaokes pasākumus un transvestītu izrādes.

