ASV apsver īstermiņa pagarināšanu kodolieroču ierobežošanas līgumam ar Krieviju

ASV apsver plānu, kas neļautu beigties Jaunajam Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas līgumam (NEW START), kamēr Baltais nams strādā pie jaunas vienošanās panākšanas, kura iekļautu gan Krieviju, gan Ķīnu, atsaucoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonu teikto, raksta portāls "Politico".

NEW START līgums starp ASV un Krieviju tika parakstīts 2010. gadā. Vienošanās paredz abu valstu kodolarsenāla, kā arī starpkontinentālo ballistisko raķešu un raķešu pagarināšanas iekārtu skaita samazināšanu: aktīvo kodolgalviņu skaits nedrīkst pārsniegt 1550, bet palaišanas iekārtu vai stratēģisko bumbvedēju skaits nedrīkst būt lielāks par 800. Līgums arī iekļauj detalizētus pārbaudes mehānismus, kuri ļauj pārliecināties, ka valstis ievēro vienošanos. Līguma termiņš beidzas 2021. gada 5. februārī, un šobrīd nav skaidrs, vai abām pusēm izdosies panākt vienošanos par tā pagarināšanu.

Pērn Krievija pauda gatavību pagarināt līgumu bez priekšnosacījumiem. Trampa administrācija izteikusies, ka līgums ir nepilnīgs, jo tas neaptver virkni kodolieroču Krievijas arsenālā, piemēram, taktiskās kaujas galviņas. ASV vēl nav apņēmušās pagarināt līgumu un apgalvo, ka tā vietā Tramps vēlas to aizstāt ar visaptverošāku vienošanos, kas ietver vairāk ieroču klases un iekļauj stingrus pārbaudes mehānismus.

Jaunākais ASV plāns paredz, ka NEW START līgumu uz laiku pagarina, vienlaikus mēģinot panākt jaunu vienošanos ar Maskavu un pārliecinātu arī Ķīnu iesaistīties šajā procesā. "Ir virkne iespēju vai darbību, kuras varētu veikt, lai izpildītu prezidenta norādījumus, un dažas no tām varētu veikt diezgan īsā laikā," "Politico" atklāja viena no Trampa administrācijas amatpersonām, kura ir iesaistīta apspriedēs par šo jautājumu.