ASV Arābijas jūrā uz vienmasta burukuģa konfiscē Irānas ieročus

ASV Jūras spēku flote Arābijas jūrā konfiscējusi ieročus, jo pastāvējušas aizdomas, ka tie ir ražoti Irānā, ziņo "Al Jazeera".

Starp konfiscētajiem ieročiem ir 150 prettanku raķetes un trīs Irānas zeme-gaiss tipa raķetes. Paziņojumā ASV bruņotie spēki vēstīja, ka ieroči atradušies uz vienmasta burukuģa. Tāpat Savienoto Valstu armija ziņoja, ka konfiscētie ieroči ir identiski tiem, kādus novembrī pārtvēra cits ASV karakuģis.

Irāna pagaidām nav komentējusi šo ASV bruņoto spēku paziņojumu.

Aizvadīto gadu laikā ASV karakuģiem ir izdevies pārtvert un konfiscēt Irānas bruņojumu, kurš, visdrīzāk, bijis paredzēts hutu nemierniekiem Jemenā.

U.S. warship seizes 3 Iranian surface-to-air missiles, 150 anti-tank missiles,thermal imaging scopes, drone components and other weapons bound for Yemen.