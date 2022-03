ASV atbalsta kaujas lidmašīnu nogādāšanu Ukrainā; Varšava to neplānojot darīt. Teksta tiešraide

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā turpinās, nespēju sasniegt savus militāros un politiskos mērķus kompensējot ar brutālu civiliedzīvotāju bombardēšanu – līdzīga Maskavas taktika jau ir redzēta savulaik Groznijā un nesenāk Sīrijas pilsētā Alepo. Iebrukuma 11. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (11. diena)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba intervijā CNN sacīja, ka "visām rietumu kompānijām ir jāaiziet no Krievijas" humānu apsvērumu dēļ. Ministrs sacīja, ka turpināt strādāt Krievijā un tur pelnīt ir "vienkārši pret morāles pamatprincipiem". "Šī nauda ir piesūcināta ar ukraiņu asinīm," izteicās Kuleba.

Vladimirs Putins pēc nāves piešķīris Krievijas Federācijas varoņa titulu "Doņeckas Tautas Republikas" bandas "Sparta" bataljona komandierim Vladimiram Žogam, ziņoja Kremļa preses dienests. Žoga, kurš vadīja neonacistu "Spartas bataljonu" tā saucamajā "Doņeckas Tautas Republikā, tika nogalināts Volnovahā, Ukrainā - Krievijas veiktās invāzijas 11. dienā. Viņš turēts aizdomās par vairāku kara noziegumu pastrādāšanu.

Uzņēmums "American Express" aptur darbību Krievijā un Baltkrievijā saistībā ar Maskavas iesākto un Minskas atbalstīto iebrukumu Ukrainā. (Sky News)

Izraēlas ārlietu ministrs Jairs Lapids pirmdien dosies uz Rīgu, lai tiktos ar ASV valsts sekretāru Entoniju Blinkenu. Abi runās arī par Krievijas invāziju Ukrainā. (The Jerusalem Post)

Savukārt Polija svētdien atkārtoti noliegusi, ka tā gatavotos nodot Ukrainai tās rīcībā esošos Padomju Savienībā ražotos iznīcinātājus, saņemot pretī ASV ražotās kara lidmašīnas. "Polija nesūtīs savus iznīcinātājus uz Ukrainu, kā arī neļaus izmantot savus lidlaukus," tviterī paziņojusi Polijas valdība. "Mēs sniedzam vērā ņemamu palīdzību [Ukrainai] citos veidos." (LETA)

ASV devusi "zaļo gaismu" plāniem nosūtīt kaujas lidmašīnas uz Ukrainu, medijiem pavēstīja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. "Šim pasākumam dota zaļā gaisma. Mēs jau runājam ar saviem draugiem Polijā, lai saprastu ,kas nepieciešams, lai varētu izpildīt arī viņu vajadzības, ja viņi izvēlētos nosūtīt lidmašīnas, kas atrodas viņu valstī, uz Ukrainu," viņš norādīja. Šos komentārus Blinkens paudis ASV raidījumā "Face The Nation". Jau iepriekš ziņojām, ka Blinkens svētdien apstiprinājis, ka Savienotās Valstis spēj ātri papildināt Polijas gaisa spēkus, lai poļi varētu nodot Ukrainai to rīcībā šobrīd esošos iznīcinātājus. https://twitter.com/FaceTheNation/status/1500500042678943745

Zaporižjas atomelektrostaciju tagad vadot Krievijas spēku komandieris, kas pagājušajā nedēļā pārņēma kontroli pār šo AES, Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai (IAEA) paziņojusi Ukraina. Paziņojumā teikts, ka Ukraina ir ziņojusi, ka Krievijas spēki šajā AES ir atslēguši dažus mobilos tīklus un internetu, tāpēc uzticamu informāciju nevar iegūt pa parastajiem kanāliem. IAEA uzsvēra, ka Eiropas lielākā kodolreaktora apkalpojošajam personālam ir jāspēj pildīt savus pienākumus un jāspēj pieņemt lēmumus bez lieka spiediena.(Sky News)

Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons pēc telefonsarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piekritis Ukrainai nodrošināt papildu aizsardzības aprīkojumu, paziņoja Džonsona pārstāvis. "Līderi apsprieda Ukrainas bruņoto spēku neatliekamās vajadzības, un premjerministrs apņēmās sadarboties ar partneriem, lai nodrošinātu turpmāku aizsardzības aprīkojumu," sacīja pārstāvis. Abi līderi vienojās turpināt sarunas tuvākajās dienās. (BBC)

Protestu pret karu laikā Krievijā svētdien aizturēti vismaz 4357 cilvēki, ziņo neatkarīgā novērošanas grupa "OVD-Info", kas izseko aizturēšanas gadījumus Krievijā.

Vismaz 964 000 bēgļu no Ukrainas devušies uz Poliju, paziņojusi Polijas valdība.

Krievija brīdinājusi, ka jebkura valsts, kas piedāvās savus lidlaukus Ukrainai uzbrukumiem tās spēkiem, var tikt uzskatīta par konfliktā iekļuvušu, paziņojis Krievijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis. "Šo valstu lidlauku tīklu izmantošana Ukrainas militāro lidmašīnu bāzēšanai un to turpmākā izmantošana pret Krievijas bruņotajiem spēkiem var tikt uzskatīta par šo valstu iesaistīšanos bruņotā konfliktā," ziņu aģentūra "Interfax" citē Igoru Konašenkovu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību birojs ir atjauninājis upuru skaitu, ko tas apstiprinājis Ukrainā kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. februārī.Tajā teikts, ka nogalināti vismaz 364 civiliedzīvotāji, tostarp 25 bērni, un 759 citi ievainoti.Taču ANO piebilst, ka reālie skaitļi, visticamāk, ir "ievērojami lielāki". (BBC)

Ukraiņiem ir plāns "valdības nepārtrauktības" nodrošināšanai, ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiktu nogalināts, svētdien intervijā ASV televīzijas kanālam CBS sacīja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. "Ukraiņiem ir plāni, par kuriem es nerunāšu un kuros neiedziļināšos, lai nodrošinātu valdības nepārtrauktību," sacīja Blinkens. .Blinkens arī izteica komplimentus Zelenskim par viņa līderību šajā krīzē.

Zviedrijas ārlietu ministre Anna Linde svētdien ieteica savas valsts pilsoņiem nedoties uz Krieviju "nopietnās un neparedzamās drošības situācijas plašākā reģionā dēļ". https://twitter.com/AnnLinde/status/1500485219341766665

Vēl informācija par Putina un Makrona svētdien aizvadīto telefonsarunu: Francijas prezidents Emanuels Makrons mudinājis Putinu nodrošināt Ukrainas kodolobjektu aizsardzību un drošību. Amatpersona no Makrona biroja sacīja, ka Francijas prezidents šodien telefona sarunā, kas ilga gandrīz divas stundas, mudināja Putinu izbeigt Krievijas militārās operācijas Ukrainā. (Sky News)

Vladimirs Putins ir nonācis "konfliktā, kuru viņš nevar uzvarēt", svētdien sacīja ASV senators no Floridas štata – republikānis Marko Rubio. "Viņš [Putins] vai nu gūs dārgu militāru uzvaru, kam sekos dārga okupācija, ko viņš nevar atļauties, vai arī tiks ierauts ilgstošā militārā purvā. Tajā pašā laikā viņš saskaras ar otro fronti, kas ir [Krievijas] ekonomika brīvajā kritienā." (CNN)

Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījis likumu, kas ļauj izņemt līdzekļus no amatpersonu banku kontiem, ja noguldījumu summa pārsniedz viņu deklarētos ienākumus trīs gadu laikā un izrādās nelikumīga. (Sky News)

Krievija ir sabojājusi Doņecka-Mariupole cauruļvadu, tādējādi atstājot vairāk nekā 700 000 cilvēku bez siltuma laikā, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem pēc Celsija skalas, paziņoja Ukrainas parlamenta deputāte Inna Sovsuna. (CNN)

Ukrainas vēstniece ASV Oksana Markarova šodien intervijā telekanālam "Fox News" Krieviju nodēvējusi par "teroristu valsti". "Šī ir teroristiska valsts, un mums pret Krieviju ir jāizturas kā pret teroristisku valsti," sacīja Markarova. Viņa arī atkārtoti aicināja ASV nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības ieročus un cita veida bruņojumu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkal aicinājis Rietumus aktīvāk atbalstīt viņa valsti, kura jau 11. dienu cīnās pret okupantu invāziju. "Mēs esam cilvēki, un jūsu humānais pienākums ir aizsargāt mūs, aizsargāt cilvēkus. Un jūs varat to izdarīt," norādīja Zelenskis. "Ja jūs to nedarīsiet, ja vismaz nedosiet mums lidmašīnas, lai mēs varētu sevi aizsargāt, var būt tikai viens secinājums: jūs arī vēlaties, lai mēs lēnām tiktu nogalināti." NATO valstis līdz šim ir noraidījušas ideju par lidojumu aizlieguma zonas izveidi virs Ukrainas. Rietumi apgalvo, ka tas izraisītu plašāku konfliktu ar Krieviju, atzīmē BBC.

ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens svētdien paziņoja, ka ASV sadarbojas ar sabiedrotajiem Eiropā, lai izskatītu iespēju aizliegt Krievijas naftas importu, cenšoties vēl vairāk sodīt Maskavu par tās iebrukumu Ukrainā. "Runājot par naftu, Krievijas naftu, es vakar sazinājos ar prezidentu [Džo Baidenu] un citiem kabineta locekļiem tieši par šo tēmu, un tagad mēs runājam ar mūsu Eiropas partneriem un sabiedrotajiem, lai saskaņoti aplūkotu perspektīvas aizliegt Krievijas naftas importu, vienlaikus nodrošinot, ka pasaules tirgos joprojām ir atbilstoša naftas piegāde," sacīja Blinkens. (CNN)

Vairāk par Putina un Makrona sarunu: Kremlis paziņojis, ka Vladimirs Putins savam Francijas kolēģim Emanuelam Makronam sacījis: Ukraina ir "atbildīga par provokāciju" ap Zaporižjas atomelektrostaciju. Abi līderi šodien vienu stundu un 45 minūtes ilgas telefonsarunas laikā apsprieda Krievijas iebrukumu Ukrainā. (Sky News)

Vašingtona ir saņēmusi "ļoti ticamas ziņas", ka Krievija iebrukuma Ukrainā laikā ir pastrādājusi kara noziegumus, īpaši uzbrūkot civiliedzīvotājiem, svētdien paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš pirmdien ieradīsies vizītē Latvijā. https://twitter.com/AFP/status/1500478572087156738

Svētdien telefonssarunu aizvadījuši Vladimirs Putins un Francijas prezidents Emanuels Makrons. Ziņosim par sarunā apspriesto, tiklīdz par to būs pieejama plašāka informācija. Makrons ir viens no Rietumu valstu līderiem, kurš visbiežāk ir runājis ar Putinu kopš Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma. Jau ziņojām, ka Putins šodien runājis arī ar Turcijas prezidentu Radžepu Tajipu Erdoganu.

Līdzās brutālajiem uzbrukumiem Mariupolei – stratēģiski nozīmīgajai pilsētai Ukrainas dienvidos – okupanti triecienus vērš arī citviet valstī. Krievijas spēki apšauda fizikas institūtu Harkivas pilsētā, kurā atrodas kodolmateriāli un reaktors, ziņo Ukrainas Nacionālās drošības dienests.Ukrainas puses paziņojumā teikts, ka trieciens kodolobjektam var izraisīt "plaša mēroga ekoloģisku katastrofu". (Sky News)

Vinnicas lidosta pēc okupantu uzbrukuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka šī lidosta tikusi pilnībā sagrauta. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1500461868229533698

Krievijas Iekšlietu ministrija apgalvo, ka Maskavā vien protestos pret karu piedalījušies 2500 cilvēki, no kuriem 1700 aizturēti. Kopumā Krievijā aizturēti aptuveni 3500 cilvēki. (TASS)

Krievijas raķešu triecienā svētdien pilnībā sagrauta Vinnicas lidosta, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/okupantu-rakesu-uzbrukuma-iznicinata-vinnicas-lidosta.d?id=54124298

Civiliedzīvotāju evakuācija no aplenktās dienvidaustrumu pilsētas Mariupoles ir apturēta, paziņojusi Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja. Mariupoles pilsētas dome, kas šorīt paziņoja par pamieru un jaunu evakuācijas mēģinājumu, tagad apstiprinājusi, ka šie evakuācijas plāni ir pārtraukti.Paziņojumā teikts, ka Krievijas apšaude ir padarījusi civiliedzīvotāju drošu evakuāciju neiespējamu.Pilsēta jau piekto dienu ir bez ūdens un elektrības, un pārtika un dzeramais ūdens ātri beidzas. (BBC)

Protests Maskavā.https://twitter.com/fbkinfo/status/1500450208404103173

Daudzās Krievijas pilsētās notiek aktīvi protesti pret karu Ukrainā. Jāpiebilst, ka šobrīd par šādiem protestiem var draudēt pat vairākus gadus ilgs cietumsods.https://twitter.com/fbkinfo/status/1500454684217298945

Putina sarunas ar valstu līderiem turpinās. Šobrīd Krievijas prezidents sarunājas ar Francijas līderi Emanuelu Makronu, vēsta Francijas un Krievijas mediji.

Pretkara protestos Krievijā aizturēti jau vismaz 1700 cilvēku, vēsta "Deutsche Welle".

Atrodoties frontes līnijā, apprecējušies divi Ukrainas aizstāvji.https://twitter.com/ronzheimer/status/1500429751617478657

Krievijā sācies darboties jaunais cenzūras likums, kas paredz sodu par "armijas diskreditēšanu". Kāds vīrietis Kuzbasā ticis pie 60 000 rubļu (ap 570 eiro) soda, jo sociālajos medijos aicinājis piedalīties pretkara demonstrācijā. (RIA)

Jau otro dienu neizdodas izveidot humāno koridoru, lai evakuētu cilvēkus no Mariupoles. Vietējais "Azov" bataljons ziņo, ka Krievija turpina bombardēt reģionu, neļaujot civiliedzīvotājiem to pamest.

Turcijas prezidents Redžeps Tajjips Erdogans sarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu aicinājis viņu izsludināt pamieru Ukrainā un parakstīt miera līgumu, norāda Erdogana birojā.Turcijas prezidents stundu ilgajā telefonsarunā uzsvēris, ka Turcija ir gatava palīdzēt rast mierīgu risinājumu konfliktam. (Sky News)

Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks uzrunā Vatikāna Svētā Pētera laukumā sacīja, ka Ukrainas konflikts “nav militārā operācija, bet gan karš”. Pāvests tādējādi noraidīja pieņēmumu, ka Krievija Ukrainā realizē speciālu militāro operāciju, norādot, ka šis konflikts “noved pie nāves, iznīcības un posta”. (Sky News)

Krievijā protestos pret karu Ukrainā aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēki. (AFP)

Nofilmēts, kā Krievijas okupantu armija neļauj evakuēt iedzīvotājushttps://twitter.com/franakviacorka/status/1500431403028262913

Dienvidkoreja ieviesīs sankcijas pret Baltkrieviju par Krievijas iebrukuma Ukrainā atbalstīšanu. Neminot konkrēti, kādas sankcijas tiks ieviestas, Dienvidkorejas Ārlietu ministrija norādījusi, ka tās būs līdzīgas pret Krieviju noteiktajām. (AFP)https://twitter.com/AFP/status/1500413377725681665

Krievija turpina slēgt vēl dažus palikušos daudzmaz objektīvos medijus, lai pilnībā slēgtu informatīvo telpu. Slēgts interneta medijs “Mediazona”.“”Roskomnadzor” (Krievijas medijus uzraugošā iestāde) sāk bloķēt “Mediazona”. Par to, ka mēs godīgi informējam par notikumiem Ukrainā un iebrukumu saucam par iebrukumu, bet karu par karu. Mēs tam bijām gatavi. Mēs apzināmies riskus, bet turpināsim strādāt – tas ir mūsu pienākums,” norāda “Mediazone”, publicējot saviem lasītājiem arī ceļu, kā apiet noteikumus, lai Krievijā varētu lasīt neatkarīgos medijus.Slēgts arī liels reģionālais izdevums “Horizontālā Krievija” jeb “7x7”. Interesanti, ka Krievijas valstiskie mediji šo informāciju ievietojuši kopā ar padomiem, kā lasīt šo “7x7” izdevumu, apejot aizliegumus (ar VPN maiņu, utt.). Iespējams, ka tā ir zīme, ka arī šajos Kremļa propagandas medijos ir nepatika un pretestība pret notiekošo Krievijā.

Atbilstoši iepriekš "Gulagu.net" publicētajai FSB darbinieka vēstulei, Krievija turpina izplatīt dezinformāciju, oficiālajos medijos apgalvojot, ka Ukrainā tiek izstrādāta tā dēvētā "netīrā bumba", proti, sprāgstviela, kas piepildīta ar radioaktīviem materiāliem. (Reuters)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija grasās svētdien bombardēt Odesu. (NEXTA)

Jau vairākas dienas pienāk informācija, ka okupētajās teritorijās bijuši centieni pēc armijas bataljoniem ievest Krievijas policijas speciālās vienības jeb labi zināmo OMON, kas tad apspiestu vietējos iedzīvotājus. Plāns nav izdevies.https://twitter.com/nevedimka123/status/1500353880504381440

Sākusies Turcijas prezidenta Radžepa Tajipa Erdogana un Krievijas vadoņa Vladimira Putina telefonsaruna. Iepriekš vēstīts, ka abi līderi apspriedīs Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Erdogana preses pārstāvis Ibrahims Kalins preses konferencē iepriekš norādīja, ka Turcija būtu gatava uzņemt Krievijas un Ukrainas miera sarunas. Kalins norādīja, ka Erdogans Putinam prasīšot ievērot uguns pārtraukšanu humānās palīdzības koridoru zonā, lai dotu iespēju kauju vietas pamest civiliedzīvotājiem. https://twitter.com/nexta_tv/status/1500412413375569925?t=xg7kdf_yK4FqX4JI3TuE1A&s=08

Vairākās Krievijas pilsētās svētdien notiek protesti pret karu Ukrainā. Parādās video, kur Krievijas drošības dienesti izkliedē sanākušos. Arī Kazahstānā svētdien iedzīvotāji izgājuši ielās, lai paustu atbalstu Ukrainai. https://twitter.com/Ukrayina1/status/1500407470698610690

ANO bēgļu aģentūras jaunākie dati liecina, ka no Ukrainas uz tuvākajām valstīm emigrējis vismaz pusotrs miljons Ukrainas iedzīvotāju.

Ukraiņu žurnālists Jurijs Butusovs sociālajos tīklos ievietojis fotogrāfiju ar Ukrainas armijas kārtējo trofeju – pilnīgi jaunu raķešu sistēmu kompleksu "Pancirj C1". Tā esot jau trešā šāda veida trofeja, kas nonākusi ukraiņu rokās. Katra tāda sistēmu kompleksa vērtība ir ap 20 miljoniem ASV dolāru."Izskatās, ka tas ir ātrākais veids, kā mūsu armiju aprīkot ar jaunu tehniku," ironiski raksta žurnālists.https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7355368874503345&show_text=true&width=500

Okupantu un iebrucēju nākamais jaunais mērķis ir Dienvidukrainas atomelektrostacija, paziņojis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Aleksejs Arestovičs.Pēc viņa teiktā, okupanti cenšas "virzīties uz ziemeļiem no Nikolajevas un mēģina apgriezties Dienvidukrainas atomelektrostacijas virzienā, lai mēģinātu to ieņemt, kā to izdarīja, piemēram, ar Zaporižjas atomelektrostaciju".Arestovičs norādīja, ka šodien Zaporižjas AES darbojas ierastā režīmā un "ienaidnieku tur ir maz".Viņš arī pauda viedokli, ka ienaidniekam "nebūs viegli tikt garām uz ziemeļiem no Nikolajevas, kā viņam šķiet, bet okupantu centieni ir vērsti uz turieni".

Pie izbraukšanas no Irpeņas, kas atrodas Kijevas apgabalā, okupantu karaspēks apšaudījis iedzīvotājus, kuri centušies evakuēties no pilsētas. Par to ziņo “Radio Svoboda”. Nogalināti vismaz trīs cilvēki, no kuriem divi ir bērni. Pagaidām citi avoti šo informāciju neapstiprina.

Pēc PSRS sabrukuma bijušo padomju republiku teritorijās plaši izplatītas bija preces ar viltotiem ārzemju zīmoliem. Aizejot daudziem ārzemju preču zīmoliem no Krievijas, internetā jau ironizē, ka "ir zīmoli, kas atgriežas krievijā"https://twitter.com/TomassFinks/status/1500369099398000640

Atbalstu Ukrainai šorīt pauda Kazahstānas iedzīvotāji. https://twitter.com/xoguar/status/1500387555941961736

Pēc nepilnas stundas, pulksten 12, jāsākas iedzīvotāju evakuācijai no Mariupoles. Karadarbībām jābūt pārtrauktām jau no pulksten 10, bet nav informācijas, vai abas puses to ievēro.Vakar "zaļā koridora" process izgāzās, jo Krievijas okupanti pārkāpa panākto vienošanos.Lielbritānijas izlūkošanas iestādes gan brīdina, ka pilsētas evakuācija varētu būt Krievijas taktiskais solis, nevis labas gribas žests. Tādējādi okupantu armija varētu pārgrupēt savus spēkus, lai ar jaunu sparu uzsāktu uzbrukumu pilsētai (BBC).

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps izcēlies ar kārtējo jokaino ideju. Tikšanās laikā ar saviem sponsoriem viņš izteicies, ka uz amerikāņu F-22 lidmašīnām vajadzētu uzlikt Ķīnas karogus un pēc tam "bombardēt tos sūdus" no Krievijas, izraisot konfliktu starp Pekinu un Maskavu, bet mēs "mierīgi sēžam un to vērojam". https://twitter.com/spectatorindex/status/1500330915637379073

Otrais mēģinājums atvērt "zaļo koridoru" MariupolēCerīga informācija saistībā ar Mariupoli. Jau no pulksten 10:00 līdz 21:00 šajā reģionā esot panākta uguns pārtraukšana, lai atkal censtos izveidot “zaļo koridoru”, kas ļautu iedzīvotājiem atstāt aplenkto pilsētu un tā izvairīties no humānās katastrofas. Iedzīvotāju evakuācija risināšoties ar pašvaldības autobusiem pēc stingri noteikta maršruta. Iedzīvotājiem ar saviem transporta līdzekļiem aicināts turēties līdzās autobusiem un nenovirzīties no maršruta.Atgādinām, ka sestdien pirmais mēģinājums izveidot “zaļo koridoru” neizdevās, jo Krievijas okupantu spēki atklāja uguni un iedzīvotāji biji spiesti atgriezties Mariupolē.

Ukrainas ģenerālštābs savā ik rīta paziņojumā par okupantu zaudējumiem, izceļ Luhanskas apgabalu, kur esot šausminoša situācija – “visa frontes līnija ir nosēta ar iebrucēju līķiem un tehniku”. “Vēl vakar Luhanskas apgabala Brjankas ciema centrālajā pilsētas slimnīcā nogādāti vairāk nekā 650 ievainotie Krievijas okupācijas spēku karavīri. Lielākā daļa no tiem ir no Popasnas virziena. Visi pārsvarā ir smagā stāvoklī: pārsvarā šķembu brūces, norautas kājas vai rokas, vai to daļas, utt. Brīvu vietu trūkuma dēļ okupanti, kuri guvuši vieglas traumas (kontūzijas, vieglas traumas), ārstniecības iestādē pat netiek ievietoti. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas viņus kā "lielgabalu gaļu" atkal nosūta uz kaujas līniju tālākai dalībai kaujas operācijās.

Internetā parādījusies informācija, ka par atkāpšanos paziņojis un to lūdzis apstiprināt Baltkrievijas ģenerālštāba vadītājs, Baltkrievijas aizsardzības ministra vietnieks ģenerālmajors Viktors Guļevičs. Baltkrievijas puse šo informāciju nav apstiprinājusi un pagaidām nav vērā ņemamu avotu, kas apstiprinātu vai noliegtu šī dokumenta autentiskumu.Viena no augstākām Baltkrievijas armijas amatpersonām norāda, ka militārās personas masveidā atsakās piedalīties kaujās. Tādējādi Baltkrievijai nav iespējams nokomplektēt pat vienu bataljonu, ko nosūtīt karā Ukrainā.“Veiktās skaidrojošās pārrunas ar komandieriem nedeva vajadzīgos rezultātus. Ņemot vērā visu augstāk minēto, lūdzu jūsu lēmumu un pieņemt manu atkāpšanos,” teikts internetā nopludinātajā dokumentā.

Ukrainas ģenerālštāba jaunākā informācija par okupantu zaudējumiem: karavīri – vairāk nekā 11 tūkstoši tanki – 285 kājnieku kaujas mašīnas – 985 artilērijas sistēmas – 109 zalvju uguns sistēmas – 50 pretgaisa aizsardzības sistēmas – 21 lidmašīnas – 44 helikopteri – 48 autotehnika – 447 kuģi/kuteri – 2 degvielas vedēji – 60 droni – 4 https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/270094831969643&show_text=true&width=500

Krievijas Aizsardzības ministrija esot devusi rīkojumu iznīcināt kritušo Krievijas karavīru līķus Ukrainā, ja tos nav iespējamas evakuēt, atsaucoties uz kādu Krievijas dokumentu, ziņo UNIAN. 26. februārī parakstītajā rīkojumā “dienesta lietošanai” Krievijas Aizsardzības ministrija pieprasa no 1. marta izņemt personas dokumentus Ukrainā karojošajam personālsastāvam, ka arī organizēt ātru kritušo evakuāciju. Līķu izvešanu noteikts rīkot slēpti un diennakts tumšajā laikā uz pastāvīgās dislokācijas vietām un brāļu kapiem, tostarp Baltkrievijas teritorijā.Ja līķa evakuācija nav iespējama, tas jāiznīcina uz vietas Ukrainā. Ukraina iepriekš ir izveidojusi sarakstus ar sagūstītiem un kritušiem Krievijas karavīriem, aicinot informāciju par to nodot Krievijas iedzīvotājiem. Tāpat Ukraina solīja atdot mātēm viņu sagūstītos dēlus, ja viņas pašas atbrauks tiem pakaļ uz Kijevu.

Lielbritānijas militārās izlūkošanas jaunākajā paziņojumā par situāciju Ukrainā norādīts, ka Ukrainas pretestība šobrīd apspiež okupantu uzbrukumus. Britu dienesti vērš uzmanību, ka Krievijas okupantu spēki rīkojas līdzīgi kā Čečenijā 1999. gadā un Sīrijā 2016. gadā, uzbrūkot apdzīvotām vietām. Dienesti norāda, ka Krievijas progresu bremzē Ukrainas uzbrukumi okupantu armijas piegādes līnijām. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500357239428763649

Ukrainas valsts ieroču izstrādātājs “Luč” publicējis video, kā ar prettanku raķeti “Stugna-P” tiešā trāpījumā tiek iznīcināts Krievijas tanks. https://www.facebook.com/kbluchua/videos/355443996466317/&show_text=0&width=560

Kāds ASV pilsonis uz Ukrainas nacionālās bankas atvērto palīdzības kontu armijai anonīmi pārskaitījis vienu miljonu dolāru, ziņo “Liga.net”. https://www.facebook.com/photo?fbid=4924200790990003&set=a.879443012132488

Krievija sociālajos tīklos aktivizējusi lielu botu un viltus profilu tīklu, ar kuru starpniecību mēģina sēt paniku un izmisumu, brīdina Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Tiek izplatīti paziņojumi ar vēstījumiem “viss zaudēts”, “palīdziet Kijevai” (vai jebkurai citai vietai, kurai dezinformācija mērķēta), “mūs visi pametuši” un tamlīdzīgi. Šos paziņojumus izplata jaunizveidoti lietotāju konti, kas maskēti kā patriotiski un izmanto Ukrainas simboliku.

Krievijā Rostovā pie Donas izveidots bēdīgi slavenās privātās militārās kompānijas “Vagner” štābs, paziņojis Ukrainas Ģenerālštābs. Iepriekš ASV avoti ziņoja, ka Kremlis plāno uz Ukrainu nosūtīt vēl aptuveni 1000 algotņu, lai palīdzētu stiprināt demoralizētās okupantu vienības. Par “Vagner” ir rakstīts jau daudz, bet neliels ieskats par to, kā šī oficiāli nereģistrētā kompānija radusies, lasāms šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/vagneriesiem-pa-pedam-ideja-radit-krievijas-algotnu-armiju-radusies-generalstaba.d?id=50792273

Svētdien naktī un no rīta Harkivas iedzīvotāji atkal piedzīvojuši Krievijas uzlidojumus. Bumbas mestas uz pilsētas centrālajiem rajoniem – dzīvojamiem kvartāliem un civilo infrastruktūru, ziņo Ukrainas policija. (Liga.net)

Ukraiņu žurnālists Okesandrs Prošuta norāda, ka nakts Kijevā bijusi mierīga (cik nu mierīga var būt kara apstākļos). Viņš norāda, ka dažādos avotos informācija liecina par Krievijas iespējamiem centieniem atkal mēģināt ieņemt Kijevu tuvākā laikā. "Bet labāk ejiet mājās, idioti. Jums tas neizdosies," raksta Prošuta.https://twitter.com/alex_proshuta/status/1500357435470622720

Tviterkari: Vācijas vēstniecība pret Krievijas vēstniecību Dienvidāfrikā 1-0. Krievijas vēstniecība publicēja paziņojumu, izsakot pateicību Dienvidāfrikas iedzīvotājiem par daudzajām solidaritātes vēstulēm, kas it kā sūtītas kā atbalsts Krievijai. “Mēs novērtējam jūsu atbalstu brīdī, kad Krievija, gluži kā pirms 80 gadiem, Ukrainā cīnās pret nacismu.”Vācijas vēstniecība atbildēja: “Atvainojiet, bet šajā gadījumā nevaram klusēt, jo tas vienkārši ir pārāk ciniski. Krievija Ukrainā slepkavo nevainīgus bērnus, sievietes un vīrus sava labuma vārdā. Tā viennozīmīgi nav “cīnīšanās pret nacismu”. Kauns visiem, kas uz šo uzķeras. (Diemžēl mēs esam sava veida nacisma eksperti),” norādīja vēstniecība, atsaucoties uz šausminošo Otrā pasaules kara vēsturi. https://twitter.com/GermanEmbassySA/status/1500032894261211138

Atgādinām, ka sestdiena bija ļoti veiksmīga Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. Sestdien ukraiņu spēkiem izdevies notriekt četrus krievu helikopterus un piecus iznīcinātājus, informē "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko. Atsevišķas ziņas par ukraiņu notriektiem krievu lidaparātiem pienāca visas dienas garumā.https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1500231292226523147?ref_src=twsrc%5Etfw

Humānā situācija Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Mariupolē ir katastrofāla, tāpēc ir būtiski svarīgi evakuēt civiliedzīvotājus, paziņoja starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Ārsti bez robežām" (MSF) amatpersona.Pilsētu pie Azovas jūras, kurā ir vairāk nekā 400 000 iedzīvotāju, aplencis Krievijas karaspēks, un mēģinājums noteikt pamieru, lai evakuētu iedzīvotājus, sestdien cieta neveiksmi."Ir jāpanāk, lai humānais koridors, kuru varēja izveidot šodien, bet kas netika izveidots pamiera neievērošanas dēļ, tiktu izveidots ļoti ātri, lai ļautu civiliedzīvotājiem, sievietēm un bērniem, izkļūt no pilsētas," ziņu aģentūrai AFP sestdienas vakarā sacīja MSF krīzes koordinators Ukrainā Lorāns Ligozā."Situācija ir katastrofāla un kļūst sliktāka ar katru dienu," viņš uzsvēra. (LETA)

Jau ziņojām par informāciju, kas notiekot Krievijas varas gaiteņos. To palīdzēja iegūt "Gulagu.net" dibinātājs Vladimirs Oečkins, kurš jau gadiem cīnās pret sistemātisku spīdzināšanu Krieivjas cietumos. Viņš ir atmaskojis, kā pats saka, drošības dienestu izveidoto “spīdzināšanas konveijeru”. Vairāk par šīm šausmām var lasīt “Delfi” intervijā ar Osečkinu, kas pievienota šī ieraksta beigās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ka-darbojas-21-gadsimta-gulags-jeb-zemisks-specdienestu-spidzinasanas-konveijers-krievija.d?id=53931371Kremlī lēmumu par sarkano pogu nepieņem viens cilvēks, šī sistēma, pat iedarbināta, var nestrādāt, turklāt pastāv šaubas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtu gatavs riskēt ar savu dzīvību, kāds anonīms, bet uzticams avots Krievijas specdienestos vēstulē paudis "Gulagu.net" dibinātājam Vladimiram Osečkinam. Viņš vēstuli publiskojis un to "Twitter" ierakstā izcēlis arī Krievijas specdienestu operācijas atmaskojušais "Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs, atzīmējot, ka to par ticamu atzinuši divi viņa avoti Krievijas Federālajā drošības dienestā.Pilna vēstule lasāma šeit, bet izceļam spilgtākās tēzes:- Par neveiksmīgo kara operāciju jau tiek meklēti vainīgie specdienestos.- Karš balstīts teorētiskās un pašslavinošās analīzēs.- Tā kā neviens bez elites nezināja, ka būs karš, neviens negatavojās sankcijām.- Dažu dienu zibenskarš neizdevās. Bet pat tajā scenārijā jebkurš ielikts līderis tiktu tūlītēji nogalināts.- Pat ideālā gadījumā Ukrainā, lai nodrošinātu visaptverošu komandantūru, militāro policiju, pretizlūkošanu un apsardzi, nepieciešami ap 500 000 cilvēku, kuru nav.- Mobilizācija var iedragāt sociālekonomisko un politisko stāvokli valstī, turklāt loģistika ir pārslogota jau pie šiem apjomiem.- Zaudējumus neviens nezina jau kopš otrās kara dienas.- Līdz ar ukraiņu upuriem pieaugs pretestība, kā dēļ uzbrukumi nav ilgtspējīgi.- Aplenkumus mūsdienu pilsētas var izturēt pat gadiem, un humāno kravu ielaišana ir laika jautājums.- Nosacīts termiņš ir jūnijs, ko nosaka ekonomikas sabrukšana.- Uzvara nav iespējama, bet sakāve nav pieļaujama. - Specdienestos lielākās bažas, ka šo problēmu centīsies paslēpt aiz citas problēmas, piemēram, konflikta ar Eiropu.- Kodoltrieciena iespēja pastāv kā iebiedēšanas līdzeklis, tostarp Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergejs Nariškins izstrādājot plānu, lai kodolieroču radīšanā apsūdzētu ukraiņus.- Ukrainas vainošanai pie pastāvošās kontroles (arī starptautiskas) gan nepastāv iespēja radīt pamatojumu.- Lielākie Krievijas riski tagad ir neapstādināms Krievijas ekonomikas sabrukums, Čečenijas Republikas prezidenta Ramzana Kadirova krišana viņa militāro spēku lielo zaudējumu dēļ Ukrainā un Sīrijas nenoturēšana kontingenta samazināšanas (pārcelti uz Ukrainu) un Turcijas noteikto šaurumu blokādes dēļ, kas apgādi padara nepanesami dārgu.Cita starpā vēstulē izteikts subjektīvs vēsturisks salīdzinājums: "Viņi par 100% atkārtoja pagājušā gadsimta sākumu, kad [Krievija] nolēma nosist vājo Japānu un iegūt ātru uzvaru, bet izrādījās, ka armijai ir problēmas. Tad sāka karu līdz galam, ņēma izstumtos, nevienam neinteresantos boļševikus "pāraudzināšanai" armijā. Un tad boļševiki, kas īsti nevienam nebija zināmi, uzķēra pretkara saukļus un sākās tāds..."

Situācija Sumu apgabalā un Mariupolē ir uz humānās katastrofas robežas, svētdienas rītā brīdina Ukrainas amatpersonas. Sumu apgabala Ahtirkā un Trostjanecā iedzīvotājiem nav elektrības un ūdensapgādes. Savukārt sestdien civiliedzīvotāju evakuēšana no smagi apšaudītās Mariupoles izgāzās, jo Krievija neievēroja solīto pamieru. (BBC)

