ASV atstāšot kurdus likteņa varā – gatavojas pamest Sīriju

ASV gatavojas izvest savus spēkus no Sīrijas, atsaucoties uz anonīmu amatpersonu trešdien pavēstīja CNN. Drīz pēc paziņojuma to apstiprināja arī ASV prezidents Donalds Tramps, maldīgi norādot, ka vienīgais amerikāņu atrašanās iemesls Sīrijā – džihādistu grupējums "Daesh" – esot sakauts.

ASV aizsardzības sektora amatpersona telekanālam CNN pavēstīja, ka ASV plāno pilnībā un strauji izvest savus spēkus no valsts. Laikraksts "The Wall Street Journal" ziņo, ka karavīri tiks izvesti tikai no Sīrijas ziemeļaustrumiem, bet Pentagons atteicies sniegt komentārus.

Lēmumu pieņēmis prezidents Donalds Tramps, kurš jau sen signalizējis par vēlmi pamest Sīriju, CNN pavēstīja amatpersona. Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja, ka ASV ir sakāvušas "Daesh" Sīrijā, kas bija vienīgais iemesls kādēļ viņa prezidentūras laikā valsts bruņotie spēki atradās Sīrijā.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018