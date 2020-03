ASV bloķē ANO paziņojumu, kas atbalstītu Krievijas – Turcijas vienošanos par pamieru Sīrijā

ASV piektdien bloķēja ANO Drošības padomes paziņojuma pieņemšanu, kas atbalstītu Krievijas un Turcijas vienošanos par pamieru Sīrijas Idlibas provincē, paziņoja diplomāti pēc sanāksmes aiz slēgtām durvīm.

"Tas ir pāragri," paziņoja ASV, noraidot kopīgo paziņojumu, kuru Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja bija aicinājis pieņemt Drošības padomē.

"Dažādas valstis ņēma vērā un apsveic šo vienošanos," sacīja Ņebenzja. "Bet vienas delegācijas nostājas dēļ nebija iespējams [pieņemt šo paziņojumu]."

Karadarbības plosītajā Idlibas provincē situācija piektdien bija relatīvi mierīga pēc tam, kad pusnaktī uz piektdienu stājās spēkā Krievijas un Turcijas prezidentu Vladimira Putina un Redžepa Tajipa Erdoana ceturtdien panāktā vienošanās par pamieru.

"Ir daudz jautājumu, kā tā darbosies praksē, kas to novēros, kas notiek uz rietumiem no Alepo, un vissvarīgākais - vai Sīrijas valdība to oficiāli parakstījusi?" sacīja Lielbritānijas vēstniece ANO Karena Pīrsa.

"Mums jāredz, vai tā darbosies," atzina arī Vācijas vēstnieks ANO Kristofs Heisgens.

"Mēs esam nobažījušies par miljoniem cilvēku, kuri tur cieš, un mēs gribētu redzēt, ka šis pamiers novestu pie tādām drošām zonām, kur cilvēki var atgriezties un izdzīvot," piebilda Vācijas vēstnieks.

Sīrijas prezidents Bašars al Asads piektdien telefonsarunā ar Putinu sacīja, ka ir apmierināts ar šo pamieru.

Sīrijas armija valsts ziemeļos, arī Idlibas provincē, kur atrodas pēdējais nemiernieku bastions, kopš decembra izvērsusi uzbrukumu pret nemiernieku spēkiem.

Situācija saasinājās pēc tam, kad Sīrijas armijas ofensīvā dzīvību zaudēja 50 tur izvietotie Turcijas karavīri.