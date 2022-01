ASV brīdina Baltkrieviju nepalīdzēt Krievijai īstenot Ukrainas invāziju

ASV brīdinājušas Aleksandra Lukašenko vadīto Baltkrievijas režīmu, ka tas saskartos ar "izlēmīgu atbildi", ja palīdzētu Krievijai veikt invāziju Ukrainā, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mēs esam arī Baltkrievijai skaidri norādījuši, ka, ja tā atļaus izmantot savu teritoriju uzbrukumam Ukrainai, tā saskarsies ar ātru un izlēmīgu atbildi no ASV un mūsu sabiedrotajiem un partneriem," otrdien žurnālistiem sacīja ASV Valsts departamenta pārstāvis Neds Praiss. "Ja iebrukums notiktu no Baltkrievijas, ja Krievijas karaspēks pastāvīgi izvietotos viņu [Baltkrievijas] teritorijā, NATO var nākties no jauna vērtēt mūsu pašu spēku pozīciju valstīs, kas robežojas ar Baltkrieviju," viņš piebilda.

Šomēnes Lukašenko sacīja, ka februārī tiks rīkoti kopīgi Krievijas un Baltkrievijas militārie manevri netālu no valsts robežām ar Ukrainu, kā arī NATO austrumu dalībvalstīm. Viņš sacīja, ka mācībās galvenā uzmanība tiks pievērsta scenārijam, kurā viņa valsts militārpersonas ir spiestas "pretoties spēkiem, kas nāk no Rietumiem".

Spriedze aizvadīto mēnešu laikā pieaugusi Krievijas bruņoto spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežām dēļ. Maskava pie Ukrainas robežām sakoncentrējusi aptuveni 100 000 karavīru. Krievija noliegusi, ka gatavojas veikt invāziju Ukrainā, savukārt ASV un citas Rietumu valstis vairākkārt brīdinājušas Maskavu par nopietnām sekām, ja tā agresīvi vērsīsies pret Ukrainu.

Kopš 2014. gada Maskava ir anektējusi Ukrainai piederošo Krimas pussalu, kā arī sākusi, izvērsusi un stutējusi bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos, kas prasījis vismaz 13 000 cilvēku dzīvību.