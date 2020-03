ASV demokrātu priekšvēlēšanās Lielajā otrdienā Baidens uzvar deviņos štatos, Sanderss - trijos

ASV demokrātu priekšvēlēšanās, kas tā dēvētajā Lielajā otrdienā notiek 14 štatos, bijušais ASV viceprezidents Džo Baidens ir guvis uzvaru vismaz deviņos štatos - Teksasā, Virdžīnijā, Ziemeļkarolīnā, Alabamā, Tenesī, Oklahomā, Ārkanzasā, Minesotā un Masačūsetsā, liecina ASV telekanālu veiktas aplēses. Baidens arī atrodas vadībā desmitajā - Menas štatā.

Viņa galvenais sāncensis, galēji kreisais senators Bērnijs Sanderss ir guvis uzvaru trijos štatos - Vērmontā, kuru Sanderss pārstāv ASV Senātā, Kolorādo un Jūtā, kā arī atrodas vadībā Kalifornijā, kas ar 415 Demokrātu Nacionālā konventa delegātiem ir delegātiem bagātākais štats.

Uzvarot Masačūsetsā, Baidens sakāvis arī kreiso senatori Elizabeti Vorenu, kas šo štatu pārstāv ASV Senātā un vēl oktobrī demokrātu nominācijas pretendentu vidū dažās sabiedriskās domas aptaujās atradās līderpozīcijās.

Miljardieris un Ņujorkas eksmērs Maikls Blumbergs vienīgo uzvaru Lielās otrdienas balsojumos izcīnījis Amerikāņu Samoa.

Ņemot vērā pieticīgo sniegumu Lielajā otrdienā, Blumbergs trešdien izvērtēs savas kampaņas tālāko likteni, vēsta ziņu aģentūra " Associated Press", atsaucoties uz Blumberga kampaņai tuvu avotu.

Lielās otrdienas priekšvēlēlēšanās tiek sadalīta aptuveni trešdaļa Demokrātu Nacionālā konventa delegātu, kam jūlijā būs jāizraugās partijas kandidāts, kuram vēlēšanās 3.novembrī būs jāstājas pretī pašreizējam ASV prezidentam republikānim Donaldam Trampam.

Šos 14 štatus Demokrātu Nacionālajā konventā pārstāvēs 1357 delegāti, tai skaitā 228 no Teksasas, 99 no Virdžīnijas, 110 no Ziemeļkarolīnas, 52 no Alabamas, 64 no Tenesī, 37 no Oklahomas, 31 no Arkanzasas, 16 no Vermontas, 67 no Kolorādo.

Priekšvēlēšanās galvenā cīņa norisinās starp Sandersu un Baidenu.

Pirmdien no priekšvēlēšanu cīņas izstājās bijušais Indiānas štata Sautbendas pilsētas mērs Pīts Būtidžedžs un senatore Eimija Klobušāra, kuri sacentās ar Baidenu par mēreni noskaņoto vēlētāju balsīm. Neilgi pēc savu kampaņu pārtraukšanas viņi abi izteica atbalstu Baidenam, kurš tagad izvirzījies līdera pozīcijās centrisko spēku vidū.