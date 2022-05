ASV draud bloķēt tirdzniecības vienošanos ar Lielbritāniju Ziemeļīrijas protokola atcelšanas plānu dēļ

ASV Kongress neatbalstīs brīvās tirdzniecības vienošanos ar Lielbritāniju, ja valdība Londonā turpinās ceļu uz to, lai vienpusējā kārtā atteiktos no Lielbritānijas un Eiropas Savienības (ES) "Brexit" vienošanās Ziemeļīrijas protokola, brīdināja ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa arī mudināja Lielbritāniju un ES turpināt sarunas par Ziemeļīrijas protokolu, lai reģionā saglabātu mieru.

"Lielās piektdienas līgumi ir pamats mieram Ziemeļīrijā un cerības stars visai pasaulei," paziņojumā uzsvēra spīkere.

"Nodrošināt, ka arī turpmāk nav fiziskas robežas starp Īrijas Republiku un Ziemeļīriju, ir absolūti nepieciešami, lai saglabātu šo principiāli svarīgo vienošanos, kas ir pārveidojusi Ziemeļīriju," viņa norādīja.

Pelosi teiktais ir kārtējais atgādinājums tam, ka Vašingtonā visaugstākajā līmenī seko līdzi norisēm Ziemeļīrijā, kur pēc reģionālā parlamenta vēlēšanām saglabājas politiskā nestabilitāte.

Šonedēļ Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa paziņoja par plāniem likumdošanas ceļā atcelt atsevišķas daļas Lielbritānijas un ES "Brexit" līgumā.

"Raisa dziļas bažas tas, ka Apvienotā Karaliste tagad cenšas vienpusējā kārtā atcelt Ziemeļīrijas protokolu. Sarunu ceļā panāktas vienošanās, tādas kā šis protokols, saglabā svarīgo progresu un stabilitāti, ko izveidoja Lielās piektdienas līgumi, kam Savienoto Valstu Kongresā ir spēcīgs abu partiju un abu palātu atbalsts," norādīja spīkere.

"Esmu to norādījusi sarunās ar premjerministru, ārlietu ministri un Pārstāvju palātas locekļiem - ja Apvienotā Karaliste izvēlēsies apdraudēt Lielās piektdienas līgumus, šis Kongress nevar atbalstīt divpusējo brīvās tirdzniecības vienošanos ar Apvienoto Karalisti un to neatbalstīs," uzsvēra Pelosi.

Trasa otrdien paziņoja, ka Lielbritānija tuvākajās nedēļās izstrādās jaunu pēc "Brexit" tirdzniecības protokolu ar Ziemeļīriju, taču joprojām dod priekšroku sarunās panāktam risinājumam ar ES.

Kamēr Ziemeļīrijas protokols nebūs pārstrādāts, Ziemeļīrijas Demokrātiskā unionistu partija (DUP), kas vēlas Ziemeļīrijas palikšanu Apvienotās Karalistes sastāvā, atsakās dalīt varu ar īru nacionālistu partija "Sinn Fein", kas iestājas par Ziemeļīrijas apvienošanos ar Īrijas Republiku.

"Sinn Fein" šomēnes uzvarēja Ziemeļīrijas parlamenta vēlēšanās, iegūstot tiesības uz premjerministra amatu kopīgi ar DUP veidotā reģionālajā valdībā.

Trasa uzsvēra, ka visas politiskās partijas Ziemeļīrijā vēlas mainīt šo protokolu.

Ministre atklāja, ka uzaicinājusi Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas vietnieku Marošu Šefčoviču pēc iespējas ātrāk ierasties uz sarunām Londonā.

Pastāv bažas, ka Lielbritānijas vienpusējais solis var izraisīt tirdzniecības karu ar ES.

Tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols ir 2020.gadā noslēgtās "Brexit" vienošanās sastāvdaļa, un tas paredz, ka starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju jāievieš muitas robeža, lai tādējādi izvairītos no robežkontroles atjaunošanas uz robežas starp Ziemeļīriju un Īriju, kas varētu apdraudēt 1998.gada Lielās piektdienas miera līgumu, ar ko Ziemeļīrijā tika izbeigta 30 gadus ilgusī starpkopienu vardarbība.

Taču izrādījies, ka muitas procedūru piemērošana precēm, kas Ziemeļīrijai tiek piegādātas no pārējās Apvienotās Karalistes teritorijas, rada nesamērīgu nastu uzņēmējiem. Turklāt pret to asi iestājas Ziemeļīrijas unionisti, kas uzskata, ka šī kārtība draud atraut provinci no pārējās Lielbritānijas.

Lielbritānija apsūdz EK par neelastību šajā jautājumā un jau sen uzstāj uz protokola pārskatīšanu.

Savukārt EK noliedz neelastību un norāda, ka protokols ticis grozīts, lai starp Lielbritāniju un Ziemeļīriju bez muitas pārbaudēm varētu pārvadāt medikamentus. ES aicina meklēt kopīgu risinājumu.

Sarunas par ASV un Lielbritānijas brīvās tirdzniecības līgumu tika sāktas 2020.gadā.