ASV eksperti raizējas par koronavīrusa izplatīšanos Neatkarības dienas svinību laikā

ASV sestdien svin Neatkarības dienu, taču svētku noskaņu šogad aptumšo gan Covid-19 pandēmija, gan plašie pēdējo nedēļu protesti pret rasismu, un veselības aprūpes dienestu amatpersonas ir noraizējušās par koronavīrusa izplatīšanos valsts svētku laikā, lai gan šogad tie norit lielākoties klusāk nekā ik gadus.



.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kaut arī daudzu štatu un pilsētu varas iestādes atcēlušas tradicionālās uguņošanas un parādes, aicinājušas cilvēkus ievērot īpašu piesardzību vai vienkārši palikt mājās, tomēr prezidents Donalds Tramps nav vēlējies atteikties no agrākā svētku vēriena un sestdienas vakarā Nacionālajā alejā Vašingtonā paredzēts plašs pasākums ar prezidenta runu, militāro lidmašīnu paraugdemonstrējumiem un pusstundu ilgu uguņošanu, kas varētu pulcēt tūkstošiem cilvēku.

Dienu iepriekš Tramps jau piedalījās svētku pasākumā ar uguņošanu Rašmora kalnā Dienviddakotā, kas pazīstams ar granītā izcirstiem četru ASV prezidentu portretiem, un teica skarbu runu, kurā apsūdzēja protestētājus "nežēlīgā kampaņā, kuras mērķis ir aizslaucīt mūsu vēsturi, nomelnot mūsu varoņus, izdzēst mūsu vērtības un ideoloģiski ietekmēt mūsu bērnus".

Tikmēr Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Džo Baidens pretstatā Trampa asajam tonim tviterī ierakstījis: "Mūsu valsts pamatos likta vienkārša ideja – mēs visi esam radīti vienlīdzīgi. Mēs nekad neesam to sasnieguši, bet neesam arī mitējušies pēc tā tiekties. Šai Neatkarības dienā nevis vienkārši svinēsim šos vārdus, bet apņemsimies beidzot tos piepildīt."

Jau ziņots, ka Amerikas Savienotajās Valstīs trešo dienu pēc kārtas reģistrēts jauns apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits – saskaņā Džonsa Hopkinsa Universitātes piektdienas vakarā apkopotajiem datiem 24 stundu laikā inficēšanās apstiprināta 57 tūkstošiem cilvēku, kopējam inficēto skaitam sasniedzot 2 793 022. 24 stundās reģistrēti arī 728 jauni nāves gadījumi, kas saistīti ar Covid-19, palielinot kopējo šādu nāves gadījumu skaitu ASV līdz 129 405.

Ceturtdien atklāti 53 609 jauni inficēšanās gadījumi un trešdien – 52 898, bet iepriekš – ap 40 000 dienā.

Vašingtonas mēre Mjuriela Bauzere piektdien vērsās pie galvaspilsētas iedzīvotājiem, aicinot viņus Neatkarības dienā palikt mājās.

"Jūsu ģimene, jūsu draugi, jūsu pilsēta uz jums paļaujas. Ja jums jādodas ārā no mājām, ievērojiet higiēnas prasības, valkājiet maskas, turieties sešas pēdas cits no cita un vairieties no cilvēku pūļiem," viņa mudināja.