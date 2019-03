ASV eksprezidents Kārters gatavs iesaistīties sarunās ar Ziemeļkoreju

Bijušais ASV prezidents Džimijs Kārters piedāvājis doties uz Ziemeļkoreju, lai veicinātu progresu Vašingtonas un Phenjanas sarunās par Korejas pussalas denuklearizāciju, raksta portāls "Politico".

Kārters 1994. gadā kļuva par pirmo ASV politiķi, kas savulaik ieņēmis prezidenta amatu un apmeklējis Ziemeļkoreju, kā arī ticies ar tās toreizējo līderi – Kimu Irsenu (Kima Čenuna vectēvu). Kalifornijas deputāts Ro Hanna informējis portālu "Politico", ka 94 gadus vecais Kārters būtu gatavs doties uz Ziemeļkoreju, ja Trampa administrācija lūgtu viņa palīdzību.

Trampa un Kārtera sadarbība jautājumos, kas saistīti ar Ziemeļkorejas atbruņošanu no kodolieročiem šobrīd ir maz ticama. Pats Kārters iepriekš izteicis kritiku par Trampa prezidentūru un īstenoto politiku. Arī Ro Hanna norādījis, ka eksprezidenta un pašreizējā Baltā nama saimnieka sadarbība ASV-Ziemeļkorejas diplomātijā pagaidām nešķiet reālistiska, taču piebilda, ka "likmes ir ļoti augstas", it īpaši tagad, kad parādījušies ziņojumi par to, ka Ziemeļkorejas satelītu palaišanas centrā atkal novērota aktivitāte.

Februāra izskaņā Donalds Tramps un Kims Čenuns tikās Vjetnamā, kur abi līderi aizvadīja savu otro samitu. Tikšanās noslēdzās ātrāk nekā paredzēts, un abi līderi jaunu vienošanos neparakstīja.