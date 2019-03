ASV gandrīz divas diennaktis sniegā iestieg vilciens ar 183 pasažieriem

Pagājušajā nedēļā ASV štatā Oregonā sniegā uz vairāk nekā 40 stundām iestiga vilciens ar 183 pasažieriem, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Tīkla "Amtrak" vilciens uz sliedēm apstājās tur nolūzuša koka un sniega kupenu dēļ. Vilciens bija ceļā no Sietlas uz Losandželosu.

Kā skaidro BBC, neviens nebija cietis, tomēr pasažieri sūdzējās par ēdiena un ūdens trūkumu. Protams, paaugstināts bija arī ļaužu stresa līmenis.

#KlamathFalls residents have been stranded in an Amtrak train since Sunday night. Downed trees and poor weather conditions have closed tracks near Oakridge, Oregon.https://t.co/Yu8R0YlJrl— 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) February 26, 2019