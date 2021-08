ASV ģenerālis: Kabulas lidosta atkal atvērta

Afganistānas galvaspilsētas Kabulas starptautiskā lidosta, kas pirmdien tika slēgta haosa dēļ uz tās skrejceļa, tika atkal atvērta otrdienas rītā pēc vietējā laika, paziņoja ASV armijas ģenerālis.

Lidostas atkalatvēršana notika pulksten 00.05 otrdien pēc Kabulas laika (pulksten 22:35 pirmdien pēc Latvijas laika), pavēstīja Pentagona ģenerālštāba loģistkas speciālists ģenerālmajors Henks Teilors.

Viņš sacīja, ka lidostā nolaidusies militārā transporta lidmašīna C-17 ar ASV jūras kājniekiem, bet drīz nolaidīsies vēl viena ar armijas vienību, lai palīdzētu atjaunot drošību lidostā.

Teilors sacīja, ka ASV ir "atbildīga par gaisa satiksmes kontroli" Hamida Karzaja Starptautiskajā lidostā militārajiem un komerciālajiem avioreisiem.

Saskaņā ar viņa teikto Kabulā jau ir ieradušies ap 2500 ASV karavīru, lai palīdzētu organizēt tūkstošiem amerikāņu un ASV armijas labā strādājušu afgāņu evakuāciju. Līdz pirmdienas vakaram pēc ASV laika šo karavīru skaits varētu sasniegt 3000-3500.

"Mēs tieši tagad fokusējamies uz drošības uzturēšanu Hamida Karzaja Starptautiskajā lidostā, lai turpinātu ātri veikt lidojumu operācijas, vienlaikus sargājot amerikāņus un afgāņu civiliedzīvotājus," sacīja Teilors.

Haosa dēļ, kas radās uz skrejceļa, ASV armijai pirmdien nācās apturēt evakuāciju no Kabulas starptautiskās lidostas. Amerikāņi ķērās pie lidlauka atbrīvošanas no ļaudīm, kas tur bija sapulcējušies, izmisīgi cenšoties izkļūt no Afganistānas galvaspilsētas, kas kritusi talibu nemiernieku rokās.

Vašingtona vēlas izvest no Afganistānas vairākus desmitus tūkstošus afgāņu, kas sadarbojušies ar ASV un kuru dzīvības tagad ir apdraudētas. Viņus paredzēts pagaidām izvietot militārajās bāzēs Viskonsinā un Teksasā.

Jau iepriekš pirmdien tika pārtraukti komerciālie avioreisi no Kabulas, jo lidostā izcēlās haoss, vairākiem tūkstošiem afgāņu izejot lidlauka teritorijā un mēģinot ielauzties lidmašīnās. Lidostā ieradušies tūkstošiem cilvēku, kuriem nav ne aviobiļešu, ne vīzu ieceļošanai kādā citā valstī, bet kuri vēlas atstāt Afganistānu.