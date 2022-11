ASV ģenerālis: Krimas atbrīvošana ar militārām metodēm ir mazticama

Krievijas okupētās Krimas atbrīvošana ar militārām metodēm ir mazticama, uzskata ASV štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Marks Milijs.

Ar ASV aizsardzības ministru Loidu Ostinu kopīgajā preses konferencē viņš pastāstīja par savu redzējumu saistībā ar Krievijas stratēģiju šajā kara posmā.

"Krievija nolēmusi izmantot laiku, kas ir tās rīcībā, spēku pārgrupēšanai. Vienlaikus viņi veic terora kampaņu, Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem radot maksimālas ciešanas, lai grautu ukraiņu kaujas garu," viņš sacīja.

Milija vērtējumā varbūtība, ka Ukraina atbrīvos Krimu ar militārām metodēm, joprojām ir zema.

"Ukrainas militārās uzvaras iespējamība ar krievu izspiešanu, ieskaitot no Krimas. (..) Iespēja, ka tas var notikt drīz, no militārā skatu punkta ir zema," piebilda amerikāņu ģenerālis, vēršot uzmanību uz to, ka Krievija Ukrainā saglabā "būtiskus kaujas spēkus".

"Iespējams ir politisks risinājums ar krievu aiziešanu [no Krimas]. Tas ir iespējams," piebilda Milijs.