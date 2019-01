ASV jāpaliek NATO daļai, pārliecinoši lemj Kongresā

ASV Pārstāvju palāta pieņēmusi likumu, paužot Kongresa atbalstu NATO.

Likums, kurš saņēma abu lielo partiju atbalstu, tika pieņemts ar 357 balsīm pret 22 un aizliedz izmantot finansējumu alianses pamešanai un vienlaicīgi nosaka, ka ASV politika ir palikt tās daļai. "NATO aliansei ir centrālā vieta Amerikas drošībā un miera un stabilitātes saglabāšanai visā pasaulē," pirms balsojuma paziņoja Pārstāvju palātas vairākuma līderis Stenijs Hojers.

Laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka prezidents Donalds Tramps 2018. gada gaitā privātās sarunās vairākkārt sacījis, ka vēlas, lai ASV izstājas no NATO. Pašreizējās un bijušās amatpersonas, kas aliansi atbalsta, paudušas bažas, ka Tramps pie šiem draudiem varētu atgriezties, ņemot vērā, ka sabiedroto militārie izdevumi joprojām neatbilst Trampa noteiktajiem mērķiem, norāda laikraksts.

Ap vasarā notikušā NATO samita laiku Tramps atzinis savām nacionālās drošības amatpersonām, ka neredz jēgu šajā militārajā aliansē, kas, kā skaidrojis Tramps, izsūc ASV resursus. Tolaik Trampa nacionālās drošības komanda, arī aizsardzības ministrs Džims Matiss un nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons, pūlējušies ASV stratēģiju noturēt līdzšinējā kursā, neko neminot par izstāšanos, kas ievērojami samazinātu Vašingtonas ietekmi Eiropā un varētu uz vairākām desmitgadēm iedrošināt Krieviju.

Tagad Trampa vairākkārt paustās vēlmes par aiziešanu no NATO rada jaunu satraukumu nacionālās drošības amatpersonās, vairojoties bažām par Trampa centieniem pat no saviem tuvākajiem palīgiem turēt noslēpumā viņa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina sarunu saturu.

Izstājoties no alianses, "tiktu iznīcināts vairāk nekā 70 gadu smags darbs, ko veikušas vairākas administrācijas, republikāņu un demokrātu, lai radītu, iespējams, visspēcīgāko un vērtīgāko aliansi vēsturē", intervijā sacīja Baraka Obamas administrācijas aizsardzības ministra vietniece Mišele Flurnoja. "Un tie būtu vislielākie panākumi, par kādiem Vladimirs Putins vien varētu sapņot."

ASV izstāšanās no NATO būtu "episku proporciju ģeopolitiska kļūda", brīdināja bijušais NATO sabiedroto augstākais komandieris Džeimss Stavridis. "Pat diskusijas vien par NATO pamešanas ideju, nerunājot par pašu aiziešanu, Putinam būtu gadsimta dāvana," viņš piebilda.