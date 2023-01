Svētdien, 22. janvārī jaunais ASV Pārstāvju Palātas komitejas vadītājs Maikls Makkauls paziņoja, ka ASV ir svarīgi paziņot par tanku piegādi Ukrainai, lai motivētu Vāciju un citas nācijas darīt to pašu, ziņo medijs "Politico".

ASV jāveic attiecīgas darbības, lai mudinātu Eiropas nācijas palīdzēt Ukrainai un prezidentam Volodimiram Zelenskim izvairīties no ilgstoša, novārdzinoša, asiņaina kara, komentēja Makkauls. Komitejas vadītājs raidījumā "This Week" to raksturoja kā lēnu asiņošanu bez iespējām uzvarēt.