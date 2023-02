ASV jaunajā Ukrainas palīdzības paketē būs tālākas darbības raķetes

ASV gatavo vairāk nekā divus miljardus dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai, un tajā, kā sagaidāms, pirmo reizi būs arī tālāka darbības rādiusa raķetes, kā arī cita munīcija un ieroči, divas ASV amatpersonas, kas ir informētas par šo jautājumu, pavēstīja ziņu aģentūrai "Reuters".

Par šo militāro palīdzību varētu tikt paziņots jau šonedēļ.

Palīdzības paketē, domājams, tiks iekļautas atbalsta iekārtas pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", precīza vadāmā munīcija un prettanku ieroči "Javelin".

Daļa paketes, kas varētu būt 1,725 miljardus dolāru vērta, tiks finansēta no Ukrainas drošības atbalsta iniciatīvas (USAI), kas ļauj prezidenta Džo Baidena administrācijai saņemt bruņojumu no industrijas, nevis ASV bruņojuma krājumiem.

USAI finanses tiks novirzītas, lai iegādātos jaunus ieročus - no zemes palaižamas maza diametra bumbas (GLSDB), ko ražo uzņēmums "Boeing Co". To darbības rādiuss ir 150 kilometri.

ASV līdz šim noraidījušas Ukrainas lūgumus nodrošināt tai raķetes, kas var sasniegt mērķus 300 kilometru attālumā.

Planējošās bumbas GLSDB ļaus Ukrainai trāpīt mērķiem, kas līdz šim nebija sasniedzami.

USAI finansējums arī tiks tērēts, lai maksātu par komponentēm pretgaisa aizsardzības sistēmām HAWK, pretdronu sistēmām, radariem, komunikācijas iekārtām, droniem PUMA, rezerves daļām tādām sistēmām kā "Patriot" un "Bradley", sacīja viena no amatpersonām.