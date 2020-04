ASV Jūras spēki apsūdz Irānu par provokatīvām darbībām Persijas līcī

ASV Jūras spēki apsūdzējuši Irānas Revolucionāro gvardi (IRGC) par "bīstamām un provokatīvām darbībām" starptautiskajos ūdeņos Persijas līcī, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Trešdien 11 IRGC flotes kuģi pietuvojušies sešiem ASV Jūras spēku kuģiem. Vienā no gadījumiem Irānas kuģis bijis vien deviņu metru attālumā no ASV kuģa.

ASV kuģi piedalījās militārās mācībās, kurās iesaistīti bija arī armijas helikopteri. Irāna notikušo nav komentējusi.

"ASV [kuģu] apkalpes nosūtīja vairākus brīdinājumus (..) bet nesaņēma atbildi no IRGC," ziņoja ASV Jūras spēki, piebilstot, ka aptuveni pēc stundas no IRGC kuģiem tika saņemta atbilde un tie sāka attālināties no Savienoto Valstu kuģiem.

BREAKING: 11 Iranian #IRGCN vessels repeatedly conducted dangerous & harassing approaches against U.S. naval ships operating in international waters of North Arabian Gulf. U.S. crews took actions deemed appropriate to avoid collision.

Details: https://t.co/ZVKPKv738o pic.twitter.com/lKJgDz0l2N