ASV Jūras spēki brīdina jūrniekus Persijas līcī netuvoties to kuģiem

ASV Jūras spēki otrdien izdeva brīdinājumu, kurā jūrnieki Persijas līcī aicināti ievērot vismaz 100 metru distanci no Savienoto Valstu karakuģiem, ziņo aģentūra "Reuters".

Brīdinājumā teikts, ka tie, kuri neievēro noteikto distanci var tikt uzskatīti par potenciālu apdraudējumu un pakļauti "likumīgiem aizsardzības pasākumiem".

Bahreinā bāzētā ASV Jūras spēku centrālā pavēlniecība paziņojumā vēstīja, ka brīdinājums paredzēts drošības veicināšanai, neskaidrību samazināšanai un pārrēķināšanās risku samazināšanai.

Aprīlī Persijas līcī notika incidents, kurā 11 Irānas kuģi pietuvojās ASV Jūras spēku un krasta apsardzes kuģiem. Incidenta laikā viens no Irānas kuģiem piepeldēja vien deviņu metru attālumā no ASV kuģa. ASV bruņotie spēki to nosauca par "bīstamu un provokatīvu" uzvedību.