ASV Kalifornijas štatā pērn pirmoreiz reģistrēts iedzīvotāju skaita kritums

ASV Kalifornijas štatā pērn pirmoreiz reģistrēts iedzīvotāju skaita samazinājums, raksta "Al Jazeera".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kalifornija ir apdzīvotākais no visiem štatiem ASV. 2020. gadā štata iedzīvotāju skaits samazinājās par vairāk nekā 182 000.

Amatpersonas piektdien paziņoja, ka Kalifornijas iedzīvotāju skaits no 2020. gada janvāra līdz 2021. gada janvārim samazinājās par 0,46 procentiem - līdz nedaudz mazāk par 39,5 miljoniem cilvēku.

Tāpat štata amatpersonas norāda, ka no Kalifornijas jau pēdējo trīs gadu desmitu laikā vairāk cilvēku aizbrauc, nekā uz to pārceļas no citiem štatiem. Tomēr līdz šim šo tendenci kompensējusi starptautiskā imigrācija un dzimstība, kas ļāva Kalifornijas iedzīvotāju skaitam augt.

Pārmaiņas tika piedzīvotas 2020. gadā - dzimstības samazināšanās, kā arī starptautiskās imigrācijas samazināšanās un nāves gadījumu skaita pieaugums jaunā koronavīrusa dēļ noveda pie štata pirmajiem iedzīvotāju skaita zaudējumiem.

Pagājušajā gadā Kalifornijā no jaunā koronavīrusa nomira apmēram 51 000 cilvēku. Tas ir par 19 procentiem lielāks mirstības līmenis nekā štata vidējais pēdējo trīs gadu rādītājs. Kopumā 51 no 58 štata apgabaliem mirstības rādītāji pārsniedza trīs gadu vidējo rādītāju.

Republikāniskās partijas politiķi iedzīvotāju skaita samazināšanos Kalifornijā mēģinājuši skaidrot ar augstajiem nodokļiem pavalstī, kā arī gubernatora Gevina Ņūsoma (Demokrātiskā partija) īstenoto politiku.

Laikā no 2010. līdz 2020. gadam apmēram 6,1 miljons cilvēku atstāja Kaliforniju, pārceļoties uz citiem štatiem, savukārt aptuveni 4,9 miljoni cilvēku pārcēlās uz Kaliforniju no citiem štatiem, liecina Kalifornijas Sabiedriskās politikas institūta veiktā tautas skaitīšanas datu analīze.