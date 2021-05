ASV karavīri atstājuši Kandahāras gaisa spēku bāzi, atklāj afgāņi

Savienotās Valstis pabeigušas savu spēku izvešanu no Kandahāras gaisa spēku bāzes Afganistānas dienvidos, piektdien paziņojuši Afganistānas armijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādreiz tā bija otra lielākā ASV un starptautisko spēku militārā bāze Afganistānā.

"Viņi vēl nav oficiāli nodevuši bāzi mums, bet es varu apstiprināt, ka viņi trešdien atstāja bāzi," paziņoja Afganistānas armijas preses pārstāvis Kandahārā.

"Viņi ir nodevuši visas ēkas Afganistānas spēkiem," apstiprināja Kandahāras lidostas direktors.

Abas amatpersonas norādīja, ka oficiālā bāzes nodošana, visticamāk, notiks pēc musulmaņu Dzīru svētkiem, kas beigsies sestdien.

Kandahāras provincē pēdējos mēnešos piedzīvotas asas sadursmes starp talibiem un Afganistānas armiju.

Pašreiz Afganistānas valdība un talibi trīs dienas ievēro pamieru, kamēr tiek svinēti Dzīru svētki.

ASV armija Afganistānas amatpersonu ziņoto nav komentējusi.

ASV 1. maijā oficiāli sāka izvest savus atlikušos spēkus no Afganistānas, gatavojoties pielikt punktu savai gandrīz 20 gadus ilgušajai klātbūtnei šai valstī, bet vienlaikus raisot bažas par turpmāko notikumu attīstību Afganistānā pēc starptautisko spēku aiziešanas.

Lai gan faktiskā spēku izvešana sākusies jau agrāk, 1. maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar talibiem šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1.maija līdz 11.septembrim.

Vienlaikus norisinās arī NATO misijas "Resolute Support" spēku izvešana no Afganistānas.