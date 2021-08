ASV Kosovai ziedo 55 bruņutransportierus

Kosovas Drošības spēki no ASV saņēmuši 55 bruņutransportieru ziedojumu, vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV ir sens Kosovas drošības spēku atbalstītājs. Lai gan organizācija ar 3400 dienošajiem jau divus gadus faktiski pilda Kosovas bruņoto spēku funkcijas, nosaukumu tā pagaidām nav mainījusi.

Kosova šogad arī pati pirmoreiz piedalījās starptautiskā miera uzturēšanas misijā, vienu vadu nosūtot uz Kuveitu. Savukārt 29. augustā NATO spēku organizētās sabiedroto evakuācijas kampaņas ietvaros tā uzņēma 111 afgāņu bēgļus.

Kosova, kura neatkarību pasludināja 2008. gadā un ko jau atzinušas vairāk nekā 100 ANO dalībvalstis, joprojām nespēj panākt atzīšanu no Serbijas. Serbija to uzskata par separātisku provinci, un to šajā jautājumā atbalsta ANO Drošības padomes dalībvalstis Ķīna un Krievija.