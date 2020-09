ASV-Lielbritānijas tirdzniecības vienošanās nav iespējama bez Ziemeļīrijas miera līguma ievērošanas, brīdina Pelosi

ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi (Demokrātiskā partija) trešdien brīdināja, ka Savienoto Valstu Kongress neapstiprinās tirdzniecības vienošanos starp Londonu un Vašingtonu, ja Lielbritānija pārkāps "Brexit" līgumā noteiktās saistības par Īrijas robežu, raksta portāls "Politico".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lielās piektdienas līgums ir miera pamats Ziemeļīrijā un iedvesma visai pasaulei," teikts Pelosi paziņojumā.

"Lielbritānijai ir jāievēro Ziemeļīrijas protokols, kas parakstīts ar Eiropas Savienību (ES), lai nodrošinātu brīvu preču plūsmu pāri robežai. Ja Lielbritānija pārkāps šo starptautisko līgumu un "Brexit" graus Lielās Piektdienas vienošanos, nav pilnīgi nekādu izredžu, ka Kongress apstiprinās ASV-Lielbritānijas tirdzniecības līgumu," turpināja ietekmīgā politiķe.

"Lielās piektdienas" vienošanās, kuru parakstīja 1998. gadā, bija ārkārtīgi būtiska. Tā paredzēja drošības pārbaudes punktu noņemšanu no Īrijas-Ziemeļīrijas robežas un sekmēja vardarbības pārtraukšanu starp unionistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija ir daļa no Lielbritānijas, un nacionālistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija būtu iekļauta Īrijas Republikas sastāvā.

Demokrātes paustie komentāri izskan dažas dienas pēc tam, kad Lielbritānijas valdība nāca klajā ar likumprojektu, kas paredz atteikšanos no atsevišķiem aspektiem izstāšanās līgumā, kuru Londona parakstīja ar ES.

Ierosinātais likumprojekts ļaus Apvienotajai Karalistei vienpusēji noteikt, kurām precēm, kas ceļo no Lielbritānijas salas uz Ziemeļīriju, būtu jāpiemēro tarifi. Izstāšanās līgumā teikts, ka par to lēmums jāpieņem Apvienotajai komitejai, kuru veido pārstāvji no Lielbritānijas un ES.