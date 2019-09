ASV mediji: Rodions Kurucs arestēts par draudzenes žņaugšanu

Latviešu basketbolists Rodions Kurucs, kurš pārstāv NBA komandu Bruklinas "Nets", ticis arestēts par savas draudzenes, iespējams, žņaugšanu, ziņo ASV mediji.

Avoti policijā stāstījuši, ka strīds abu starpā esot pāraudzis vardarbībā no NBA basketbolista puses.

Kurucs pats ieradies policijas iecirknī. Viņš pēc aizturēšanas esot atbrīvots, un tiesas sēde šai lietai ir nolikta 21. oktobrī.

"Delfi" jau ziņoja, ka Latvijas izlases basketbolists Kurucs atgriezies Bruklinā, kur "Nets" komandas uzbrucējs sācis gatavoties 2019./2020. gada Nacionālās basketbola asociācijas sezonai.

Latvijas basketbolists 2018./2019. gada sezonā debitēja NBA, "Nets" vienības rindās aizvadot 63 spēles, no kurām 46 mačus 21 gadu vecais sportists uzsāka pamatpiecniekā. Kurucs vidēji spēlē atzīmējās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām.

