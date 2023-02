ASV melnajā sarakstā iekļauj sešas Ķīnas kompānijas

Reaģējot uz Ķīnas spiegošanas balona palaišanu ASV gaisa telpā, ASV melnajā sarakstā iekļautas sešas Ķīnas kompānijas, kuras Vašingtona uzskata par iesaistītām Pekinas aviācijas un kosmosa programmā.

Ekonomiskie ierobežojumi noteikti pēc tam, kad ASV prezidenta Džo Baidena valdība solīja apsvērt plašākus centienus pret Ķīnas izlūkošanas darbībām.

Sankcijas vērstas pret pieciem uzņēmumiem un vienu pētniecības institūtu: "Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co.", "China Electronics Technology Group Corporation" 48.pētniecības institūtu, "Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co.", "Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.", "Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co." un "Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.".

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens pagājušajā nedēļā atcēla vizīti Pekinā, saasinoties spriedzei, ko izraisīja Ķīnas balona ielidošana ASV gaisa telpā.

ASV uzskata, ka balons, kas pārlidoja sensitīviem militāriem objektiem, bijis spiegošanas iekārta. Balonu pagājušajā nedēļā notrieca Dienvidkarolīnas piekrastē virs Atlantijas okeāna. Ķīna apgalvo, ka ar balonu veikta tikai laikapstākļu izpēte.

Piektdien nomaļā Aļaskas piekrastē ASV militārie iznīcinātāji notrieca nezināmu lidojošu objektu. Tiek ziņots, ka tas tika notriekts, jo radīja civilās aviācijas apdraudējumu, nevis iespējamas izlūkošanas dēļ.