ASV militāristi steidzami meklē pazemes kompleksu eksperimentiem

ASV Aizsardzības attīstīto projektu aģentūra (DARPA) trešdien paziņoja, ka 48 stundu laikā tai jāatrod cilvēka veidota kompleksa pazemes telpa eksperimentu veikšanai, vēsta portāls “Vice”.

DARPA sava paziņojumā skaidro, ka tiek meklēti pazemes tuneļi un objekti, kas būtu pieejami pašreizējiem un nākotnes eksperimentiem un izpētei.

Aģentūra ir ieinteresēta pētīt inovatīvo tehnoloģiju spējas, kas nākotnē varētu palīdzēt ātri kartēt un orientēties nezināmā un sarežģītā pazemes vidē, lai atrastu interesējošos objektus, skaidro DARPA.

Aģentūra piedāvājumus gaida līdz piektdienas pieciem pēcpusdienā pēc ASV austrumu laika.

