ASV militāro dronu jaunākie panākumi: iznīcinātāja uztankošana un kontinenta appeldēšana

ASV Bruņotie spēki šonedēļ publiski paziņojuši par divu ieroču tehnoloģiju veiksmīgiem testiem. Bezpilota kuģis "Nomad" nupat noslēdzis vairāk nekā 4421 jūras jūdzi garu peldējumu, bet tankeris "MQ-25A" pirmo reizi gaisā uzpildījis degvielu citam gaisa kuģim.

Pentagona otrais autonomo tehnoloģiju pārbaudes kuģis "Nomad" nupat noslēdzis nepilnu 8200 kilometru garu peldējumu no ASV Meksikas līča uz Kalifornijas štata rietumu piekrasti, šķērsojot Panamas šaurumu. No visa ceļa 98% peldošais drons veicis patstāvīgi, bet pilots to vadījis Panamas šauruma šķērsošanas laikā.

Kuģis ir otrais no tā dēvētās Spoku flotes kuģiem, kurš nav būvēts no jauna, bet gan tapis, pārbūvējot un pārkristot piekrastes apsardzes kuģi "Riley Claire". Arī pirmais pērnā gada nogalē veica šo pašu jūras ceļu.

Foto: ASV Jūras spēki

Okeānā kuģojamie bezpilotu peldlīdzekļi dažādas pārbaudes iziet kopš 2019. gada novembra un tie tiks nodoti Jūras spēkiem nākamgad tālāku eksperimentu veikšanai, vēsta ASV Jūras spēku institūts. Tie bāzēsies Klusā okeāna Sandjego ostā, kura ir arī galvenā jauno "Zumwalt" klases iznīcinātājkuģu un "Sea Hunter" klases bezpilota zemūdeņu meklēšanas kuģu mājvieta.

Savukārt 4. jūnijā veiksmīgi aizvadīts lielā bezpilotu aviotankera "MQ-25 Stingray T1" tests, tam debesīs virs Ilinoisas štata, uzpildot degvielu kara lidmašīnai "F/A-18F Super Hornet".

Jau drīzumā tiks uzsākti "Boeing" uzbūvētā drona pacelšanās un nolaišanās testi uz bāzeskuģiem. Līdz šim aizvadīti vismaz 25 pārbaudes lidojumi, testējot aerodinamiku un citus lidaparāta aspektus. Savukārt aizvadītās nedēļas pārbaudes lidojumā vairāk nekā četru stundu garumā izmēģināti dažādi "sausie" tankera un lidmašīnas savienošanās modeļi. Pats tankeris vadīts no "Boeing" vadības centra uz zemes.

Prototips "T1" uzbūvēts jau 2014. gadā kā kompānijas pieteikums ASV Jūras spēku konkursam bezpilota novērošanas un uzbrukuma lidaparāta izstrādei, kas tika atcelts. Četrus gadus vēlāk platforma tika izvēlēta tankera izstrādei. šobrīd plānots pasūtīt kopumā 76 šādus tankerus. ASV Jūras spēki cer tos sākt izmantot ikdienā no 2025. gada.