ASV nosoda Krieviju par 'bezatbildīgu' kosmosa raķetes izmēģinājumu

ASV pirmdien nosodīja Krieviju par to, ka tā veikusi "bīstamu un bezatbildīgu" kosmosa raķetes izmēģinājumu, uzspridzinot vienu no saviem satelītiem un radot atlūzu mākoni, no kura bija spiesta izvairīties Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) apkalpe.

Vašingtona netika iepriekš informēta par šo izmēģinājumu un apspriedīsies ar sabiedrotajiem, kā atbildēt uz to, sacīja ASV amatpersonas.

"Krievijas Federācija pārdroši veica postošu pretsatelītu raķetes izmēģinājumu pret vienu no saviem satelītiem," paziņoja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

Viņš piebilda, ka šajā izmēģinājumā radušies vairāk nekā 1500 izsekojamu orbitālo atlūzu un, domājams, radīsies simtiem tūkstošu mazāku orbitālo atlūzu. Šīs atlūzas turpinās apdraudēt satelītus un SKS darbības.

SKS apkalpe, kurā pašlaik ir četri amerikāņi, viens vācietis un divi Krievijas pilsoņi, tika aicināta aizvērt stacijas lūkas un pēc tam patverties atgriešanās kuģos, kas ir standarta procedūra ārkārtas gadījumā, ja būtu nepieciešama evakuācija.

SKS apkalpes locekļi devās uz kosmosa kuģiem "Dragon" un "Sojuz" un palika tur apmēram divas stundas, vēstīja ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA).

SKS turpina virzīties šī atlūzu mākoņa tuvumā vai caur to ik pa 90 minūtēm.

NASA vadītājs Bils Nelsons paziņoja, ka ir "sašutis par šo bezatbildīgo un destabilizējošo rīcību".

"Ir neiedomājami, ka Krievija ar savu ilgo un leģendāro vēsturi cilvēku kosmosa lidojumos apdraudētu ne vien amerikāņu un starptautisko partneru astronautus SKS, bet arī pati savus kosmonautus", kā arī ķīniešu taikonautus Ķīnas kosmosa stacijā, sacīja Nelsons.

Raķete tika izšauta uz 1982. gadā palaisto padomju signālu izlūkošanas satelītu "Kosmos 1408", kas jau vairākus gadu desmitus nav darbojies.

Pretsatelītu ieroči ir augsto tehnoloģiju raķetes, kas pieder tikai dažām valstīm.

Indija līdz šim bija pēdējā valsts, kas 2019. gadā izmēģināja šādu ieroci, radot simtiem kosmosa atlūzu un izpelnoties asu kritiku no ASV un citu valstu puses.

ASV 2008. gadā notrieca satelītu, atbildot uz līdzīgu Ķīnas demonstrējumu 2007. gadā.

Pašlaik ap Zemi riņķo vairāk nekā 4500 satelītu, bet tādas kompānijas kā "SpaceX" plāno palaist vēl desmitiem tūkstošu, privātajai kosmosa industrijai strauji attīstoties.