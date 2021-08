ASV palielina karavīru skaitu Afganistānā; pabeidz vēstniecības evakuāciju

ASV uz neilgu laiku palielinās savu karavīru skaitu Afganistānā līdz gandrīz 6000, lai garantētu drošību Kabulas lidostā, no kuras notiek Savienoto Valstu un to sabiedroto valstu pilsoņu evakuācija no Afganistānas, kur varu pārņēmis islāmistu grupējums "Taleban".

"Nākamajās 48 stundās mēs būsim palielinājuši savu drošības klātbūtni līdz gandrīz 6000 karavīriem, kuru vienīgā misija būs nodrošināt šos [evakuācijas] centienus," sacīts ASV Valsts departamenta un Aizsardzības ministrijas svētdien izplatītajā kopīgā paziņojumā.

Tajā arī norādīts, ka ASV militārpersonas pārņems gaisa satiksmes kontroli Kabulas lidostā.

Svētdienas lēmums par ASV militārās klātbūtnes palielināšanu Afganistānā nozīmē, ka uz šo valsti tiks nosūtīti vēl 1000 karavīru. Vēl sestdien ASV prezidents Džo Baidens paziņoja par papildu 1000 karavīru nosūtīšanu uz Afganistānu, bet ceturtdien Pentagons pavēstīja par papildu 3000 karavīru nosūtīšanu.

Pirms tam Afganistānā bija 1000 amerikāņu karavīru, bet vēl janvārī to skaits šajā valstī bija 2500.

Amerikas Savienotās Valstis pabeigušas savas vēstniecības Kabulā evakuāciju, svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) paziņoja ASV Valsts departaments.

Viss vēstniecības personāls atrodas Kabulas lidostā, kuru kontrolē amerikāņu karavīri, norādīja departaments.

Plānots, ka vairākums vēstniecības darbinieku atgriezīsies ASV, taču daļa vēstniecības personāla turpinās strādāt lidostas telpās, iepriekš paziņoja ASV amatpersonas.

Svētdien tika nolaists ASV karogs, kas plīvoja virs vēstniecības ēkas Kabulā.