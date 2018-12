ASV pamet kurdus: Par Menbižu cīņai gatavojas gan turki, gan sīrieši

Nedēļu pēc ASV prezidenta un bruņoto spēku virspavēlnieka Donalda Trampa paziņojuma, ka amerikāņu karavīri atstās Sīriju, trešdien to pirmā kolonna pameta Menbižu - kurdu vadīto "Sīrijas Demokrātisko spēku" (SDF) no "Daesh" 2016. gada vasarā atkaroto un līdz šim kontrolēto Sīrijas reģionu. Gan Sīrijas valdība un tās sabiedrotie, gan Turcija un tās balstītie Sīrijas opozīcijas grupējumi savilkuši spēkus apgabala ieņemšanai pēc ASV armijas pilnīgas aiziešanas.

Pēc tam, kad Tramps, maldīgi norādot, ka vienīgais amerikāņu atrašanās iemesls Sīrijā – džihādistu grupējums "Daesh" – esot sakauts, paziņoja par ASV spēku "strauju" atvilkšanu no Sīrijas, jo viņu tam telefoniski esot iedrošinājis Turcijas prezidents Tajips Radžeps Erdogans, Menbižu eksperti minēja kā pirmo apgabalu, kuru amerikāņi varētu pamest.

Ar ASV vadītās starptautiskās koalīcijas īpašo uzdevumu karavīru un uzlidojumu atbalstu kurdu SDF Menbižu džihādistiem atņēma 2016. gada vasarā. Koalīcijas pārstāvji kurdus vairākkārt slavēja kā labāko un lojālāko spēku pret islāmistiem. Faktiski SDF visu šo laiku bijuši un joprojām ir lielākais sauszemes dzīvais spēks pret "Daesh" valstī, kamēr ASV, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un citu koalīcijas valstu specdienesti un aviācija dod nozīmīgu gaisa atbalstu, kā arī izlūkošanas informāciju, bruņojumu, munīciju un taktisko palīdzību īpaši sarežģītās operācijās.

Tā kā no teroristiem atkaroto Menbižas reģionu jau iepriekš draudēja ieņemt arī Turcija, kas SDF rindās karojošās kurdu "Tautas aizsardzības vienības" (YPG) uzskata par teroristu organizāciju, ASV un Krievija kādu laiku reģionā pat īstenoja paralēlas buferzonas patruļas kurdu aizsardzībai. Vēlāk kurdu atbalstam palika tikai amerikāņi, kuri iepretim turku finansēto grupējumu kontrolētajām teritorijām ierīkoja nocietinātus kontrolpunktus.

Šī gada sākumā Erdogana retorika palika asāka. Pēc vienošanās ar Krieviju, kuras karavīri līdz tam patrulēja vēsturiski kurdu apdzīvotajā Afrīnas reģionā Sīrijas ziemeļrietumos, turku armija un tās finansētie grupējumi par spīti sīvai kurdu pretestībai apgabalu pārņēma. Līdzīgi Erdogans draudēja no kurdu "teroristiem" izsvēpēt arī citus Sīrijas ziemeļu reģionus.

Menbiža atšķirībā no turku sagrābtās Afrīnas un citām Sīrijas ziemeļu provincēm nav pārsvarā kurdu apdzīvots reģions, un tā ieņemšanā, kā arī kontrolē SDF aktīvi iesaistīja vietējo arābu un turkmēņu cilšu pārstāvjus. Neskatoties uz to, Turcijas oficiālajā retorikā visas kurdu veidotās institūcijas tiek dēvētas par teroristiskām un pielīdzinātas "Daesh".

Turklāt, lai kurdi, cīņās pret džihādistiem neapvienotu Menbižu un tobrīd vēl kurdu kontrolēto Afrīnu, Turcija pati uzbruka "Daesh", atņemot islāmistiem plašas Sīrijas teritorijas pirms to pagūst SDF.

Erdogana autoritārā politika lielā mērā tiek balstīta cīņā pret ienaidniekiem. Viens tāds ir trimdā ASV mītošais turku garīdznieks Fetulla Gilens, kuru prezidents apsūdz 2016. gada 15. jūlija apvērsuma organizēšanā. Dažu gadu laikā apcietināti, aizturēti un no darba atstādināti jau simtiem tūkstoši sadarbībā ar viņu apsūdzēti cilvēki visā valstī. Otrs lielākais Erdogana postulētais ienaidnieks ir kurdu lielākais politiskais un militārais spēks Turcijā - aizliegtā "Kurdistānas Strādnieku partija" (PKK).

Turcijas spēku kolonnas Menbižas pievārtē:

TSK's armoured vehicle and military equipment deployment to border cities with Syria still continues despite bad air conditions. pic.twitter.com/IvwsJSMTZT— Cemal Acar (@Acemal71) December 26, 2018