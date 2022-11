ASV par aviācijas tehnoloģiju zagšanu Ķīnas spiegam piespriež 20 gadus cietumā

ASV tiesa piespriedusi 20 gadus cietumā Ķīnas izlūkdienesta spiegam par tehnoloģiju zagšanu no ASV un Francijas aviācijas jomas uzņēmumiem, pavēstīja ASV Tieslietu ministrija.

Sjui Jaņdzjuņs bija apsūdzēts par to, ka viņam bijusi vadošā loma piecu gadu garumā īstenotā shēmā, ko atbalstījusi Ķīnas valdība, lai zagtu komerciāla rakstura noslēpumus no ASV kompānijas "GE Aviation", kas ir viens no pasaules vadošajiem lidmašīnu dzinēju ražotājiem, un no Francijas uzņēmuma "Safran Group", kas savukārt strādā kopā ar GE pie dzinēju izstrādes.

Sjui bija viens no 11 Ķīnas pilsoņiem - viņu vidū bija arī divi izlūkdienesta darbinieki -, kas 2018.gada oktobrī bija minēti apsūdzības rakstā federālajā tiesā Sinsinati, Ohaio, kur bāzēts "GE Aviation".

Ķīnas Valsts drošības ministrijas izlūkdienesta darbinieks tika aizturēts 2018.gada aprīlī Beļģijā, kur viņš, kā noprotams, bija ievilināts pretizlūkošanas operācijā. Viņš bija plānojis slepus tikties ar "GE Aviation" darbinieku ceļojuma laikā.

Sjui tika izdots ASV, kur viņš tika tiesāts. Zvērināto tiesa 2021.gada 5.novembrī viņu atzina par vainīgu ekonomiskās spiegošanas mēģinājumā, komercnoslēpuma zādzības mēģinājumā un divās saistītās apsūdzībās par noziegumu plānošanu.

"Sjui mērķis bija ASV aviācijas uzņēmumi, viņš vervēja darbiniekus ceļojumiem uz Ķīnu, mēģināja iegūt viņu rīcībā esošo informāciju, un tas viss - Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā," paziņojumā norādīja ASV Tieslietu ministrija.

"Šādi tiek pausts skaidrs vēstījums - mēs sauksim pie atbildības visus, kas mēģinās zagt amerikāņu komercnoslēpumus," sacīja Ohaio federālais prokurors Kenets Pārkers.