ASV Pārstāvju palātas komiteja publiskojusi Trampa nodokļu deklarācijas

Demokrātu kontrolētās ASV Pārstāvju palātas komiteja piektdien publiskojusi bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa nodokļu deklarācijas par sešiem gadiem, to izdarot dažas dienas pirms republikāņi pārņems kontroli pār Pārstāvju palātu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komiteja publiskojusi rediģētas deklarācijas par laika posmu no 2015. gada līdz 2020. gadam, dodot kārtējo triecienu 76 gadus vecajam Trampam, pret kuru demokrātu vadītā Pārstāvju palāta divas reizes sāka impīčmenta izmeklēšanu, bet ASV Senāts viņu abas reizes attaisnoja.

ASV Kongresa komiteja, kas izmeklē pagājušā gada uzbrukumu ASV Kapitolijam, šomēnes ieteica Tieslietu ministrijai izvirzīt Trampam apsūdzības par sacelšanos, oficiālu procesu kavēšanu, sazvērestību, lai apkrāptu ASV valdību, un nepatiesu paziņojumu sniegšanu.

Taču komitejas ieteikums nav juridiski saistošs. Tieslietu ministrija pati lems, vai vērsties pret Trampu. Kad šis lēmums tiks pieņemts, nav zināms.

Tramps, kurš stājās prezidenta amatā 2017. gadā, bija pēdējo desmitgažu laikā pirmais prezidenta kandidāts, kurš nepubliskoja savas nodokļu deklarācijas. Viņš iesūdzēja komiteju, lai mēģinātu tās paturēt noslēpumā, taču ASV Augstākā tiesa lēma par labu komitejai.

Komiteja pagājušajā nedēļā ziņojumā izklāstīja savus secinājumus, kas gūti, pārbaudot dokumentus. Komiteja norādīja, ka Iekšējo ieņēmumu dienests ir pārkāpis pats savus noteikumus, neveicot Trampam auditu trīs no četriem gadiem, kamēr viņš bija prezidenta amatā.

Ekspertu grupas iepriekš publiskotā informācija liecina, ka Tramps 2020. gadā nemaksāja ienākuma nodokli, neskatoties uz miljoniem dolāru lielu peļņu no viņa plašās biznesa impērijas.

Dokumenti liecina, ka Trampa ienākumi un nodokļu saistības krasi svārstījās no 2015. gada līdz 2020. gadam, kad viņš pirmo reizi kandidēja uz prezidenta amatu un to ieguva. Dokumentos redzams, ka Tramps un viņa sieva Melānija Trampa uzrādīja lielus atskaitījumus un zaudējumus un vairākus no šiem gadiem maksāja mazu ienākuma nodokli vai nemaksāja vispār.

Demokrātiem nebija daudz laika, lai atrastu veidu, kā rīkoties ar Trampa nodokļu deklarācijām, ņemot vērā, ka republikāņi otrdien pārņems kontroli pār Pārstāvju palātu pēc neliela vairākuma iegūšanas novembrī notikušajās vidustermiņa vēlēšanās.

Demokrātu kontrolētā palāta pirms ziemas pārtraukuma pieņēma likumprojektu, kas paredz, ka Iekšējo ieņēmumu dienestam ir jāpabeidz prezidenta nodokļu deklarāciju audits 90 dienu laikā pēc prezidenta inaugurācijas.